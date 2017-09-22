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Ротационный регион
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Ротационный регион
Газета № 159 (2656) (2209) Политика, 21 сен, 13:15
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Ротационный регион
Глава Самарской области может уйти в отставку
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин уйдет в отставку в рамках предстоящей ротации губернаторского корпуса, сообщили источники РБК. К главе региона много претензий — от проблем в экономике до внутриэлитных конфликтов
Николай Меркушкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

«Чемоданные настроения»

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин покидает свой пост. Об этом РБК рассказали три источника, близких к Кремлю. Об отставке главы региона может быть объявлено на следующей неделе, сказал один из собеседников РБК. Меркушкин станет одним из губернаторов, заменяемы​х в рамках осенних ротаций в губернаторском корпусе (после выборов 10 сентября источники РБК прогнозировали отставки до десяти глав регионов).

Замена всех намеченных глав регионов будет проходить практически одновременно, в течение небольшого промежутка времени, добавил источник РБК. «Настроение [в местной администрации] и правда чемоданное. Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба», — заявил РБК источник, близкий к властям Самарской области.​

Руководитель пресс-службы самарского губернатора Илья Чернышев отказался прокомментировать информацию о возможной отставке Меркушкина. По его словам, вечером 21 сентября глава региона планирует посетить мероприятие в Тольятти, поэтому он «должен находиться в регионе». На вопрос о том, не выезжал ли губернатор в Москву, Чернышев ответил так: «У него могут быть незапланированные поездки, о которых я не знаю». Рабочий график губернатора расписан на несколько недель вперед, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Самарской области.

Уход Меркушкина обсуждался еще весной, но тогда отставка не состоялась, потому что на место главы Самарской области не нашли компромиссную фигуру, говорит один из близких к Кремлю собеседников РБК. Регион сложный, но важный для многих влиятельных политических игроков, отметил источник. Решение об отставке Меркушкина означает, что устраивающая их фигура на место губернатора найдена, резюмировал источник РБК.

Проблемный регион

​Отставка Меркушкина может быть логичным продолжением борьбы кланов за крупный регион, рассуждает глава фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Ставил Меркушкина [первый замруководителя администрации президента Вячеслав] Володин. Но Меркушкин как-то очень быстро поймал звезду, с Володиным рассорился и с «Ростехом» отношения не наладил», — констатировал политолог.

Источники РБК, близкие к Кремлю, действительно связывали уход Меркушкина с конфликтом между ним и гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым (компания имеет долю в Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит контрольный пакет акций АвтоВАЗа, одного из крупнейших предприятий области). Ранее источники РБК утверждали, что Чемезов причастен к назначению Меркушкина. Однако теперь глава «Ростеха» конфликтует с «губернатором старой школы» из-за того, что тот отказывается «плясать под его дудку». В частности, перед выборами в Самарскую областную думу в 2016 году Меркушкин «выкинул из избирательных списков «Единой России» чемезовских людей и напихал своих», отмечал источник РБК, это подтвердил самарский политолог Олег Молчанов.

Губернатору удавалось удержаться в должности, поскольку он мог обеспечить высокие результаты «Единой России» на выборах, указывали источники РБК. Если в 2007 году «Единая Россия» на выборах в облдуму получила 33,54% голосов, в 2011-м — 40,27%, то в 2016-м, уже при Меркушкине, — 51,02%. На выборах в Госдуму в 2011 году партия власти получила 39,1%, в 2016-м — 50,7%.

Меркушкин был назначен главой Самарской области в 2012 году, до этого он 17 лет руководил своей родной Мордовией. Губернатор продолжает поддерживать связи с мордовским бизнесом, и это пагубно влияет на экономику Самарской области, сказал РБК Молчанов. С мордовскими компаниями аффилированы родственники Меркушкина, в частности, его старший брат и сестра жены губернатора, говорилось в расследованиях «Новой газеты» и радио «Свобода».

Николай Меркушкин (Фото: Андрей Холмов / ТАСС)

Судя по данным базы «Картотека», члены семьи губернатора — брат Александр Меркушкин и племянник Сергей Меркушкин — до середины 2016 года числились в списке собственников предприятия «Мордовцемент», которое получило монопольный заказ на поставку цемента для строительства стадиона «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ситуация вокруг этого стадиона — еще одна причина претензий федерального центра к Меркушкину, рассказал Минченко. Они касались и темпов строительства стадиона, и привлечения мордовских подрядчиков. Провести ЧМ-2018 «на достойном уровне» — важнейшая задача, связанная с президентской кампанией, считает Молчанов. Поэтому срывы сроков строительства не могли не сказаться на отношениях губернатора с Кремлем, констатировал он.

В Самарской области закрываются птицефабрики, вместо них ввозят птицу из Мордовии, а во многих городах и поселках это были ключевые предприятия, отметил Молчанов. В частности, закрылись Обшаровская, Рождественская и Тольяттинская птицефабрики и несколько​ больших свинокомплексов. В Тольятти также закрылась дочерняя компания АвтоВАЗа — «АвтоВАЗагрегат»; в Жигулевске прекратило деятельность единственное крупное местное предприятие «Жигулевские стройматериалы».

Губернатор «плохо управляется с экономикой», Самарская область «погрязла в долгах и кредитах», и это не нравится федеральным властям, подытожил политолог. В феврале 2017 года госдолг региона составил 67,4 млрд руб, из-за чего эксперты Высшей школы экономики назвали Самарскую область одним из самых закредитованных российских регионов. Меркушкин в конце 2016 года заявил, что власти области «привлекали и будут привлекать заемные средства».

В очереди на замену

Ранее источники РБК сообщили о другой вызванной ротацией потенциальной замене в губернаторском корпусе — свой пост досрочно может покинуть глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Главной причиной отставки Шанцева источники РБК называют его конфликты с региональными элитами, в частности, с Олегом Сорокиным — мэром Нижнего Новгорода в 2010–2015 годах. В этот конфликт приходилось вмешиваться даже федеральным властям, говорили источники РБК. В частности, в 2016 году сторонники Сорокина обратились в полпредство Приволжского федерального округа. Они заявили, что Шанцев лоббировал назначение спикером регионального парламента своего ставленника Евгения Лебедева. После этого полпред Михаил Бабич заявил, что ситуация с внутриэлитными конфликтами в Нижегородской области «не просто не купируется, а все время усугубляется».

Шанцев оказался в списке ротируемых губернаторов также из-за возраста, утверждали три источника РБК, близкие к Кремлю. В июне 2017 года ему исполнилось 70 лет. По данным собеседников РБК, Нижегородская область в сфере особого внимания первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, бывшего в 2000–2005 годах полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Кириенко учился в Нижнем Новгороде в Горьковском институте инженеров водного транспорта, а затем занимался там бизнесом до назначения первым замминистра топлива и энергетики в 1997 году.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова.
Теги: отставка , губернатор , Самарская область , Николай Меркушкин
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