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Каширские стрелки
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Каширские стрелки
Газета № 158 (2655) (2109) Общество, 20 сен, 20:16
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Каширские стрелки
Следствие проверяет связи раненого бизнес-партнера Марины Сечиной
Следственный комитет начал проверку деловых связей Алима Дадуева — бизнес-партнера бывшей супруги главы «Роснефти» Марины Сечиной. В бизнесмена стреляли из-за корпоративного конфликта в санатории «Каширские роднички»
Фото: Олег Яковлев / РБК

Деловые связи

Сотрудники московского управления Следственного комитета России, расследующие уголовное дело по факту покушения на предпринимателя Алима Дадуева, проверяют деятельность компаний, связанных с его деловыми партнерами — экс-супругой главы «Роснефти» Мариной Сечиной, совладельцами Мосуралбанка Эльдаром Османовым и Юрием Шульгиным. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами расследования, и это подтвердил источник из ГУ МВД по Москве. Уголовное дело было возбуждено по ст. 30 Уголовного кодекса России (покушение на убийство).

«Следователи не исключают, что к покушению на Дадуева могут быть причастны его партнеры по бизнесу», — сообщил РБК источник, знакомый с материалами расследования. В материалах, отметил источник, говорится, что Дадуев является совладельцем и генеральным директором компании ООО «ЭПМ-Холдинг». «В рамках расследования идет проверка всех юрлиц, которые связаны с этой компанией», — отметил источник. Следователи изучают бухгалтерскую отчетность, а также договорные отношения фирмы.

По данным «СПАРК-Интерфакса», совладельцами компании ООО «ЭПМ-Холдинг» являются Алим Дадуев, а также ООО «РКБ-Энергия», доля в которой принадлежит ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» Марины Сечиной. ООО «ЭПМ-Холдинг» и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» ​являются совладельцами ООО «Санаторий «Каширские роднички», где 15 сентября произошла перестрелка, связанная с конфликтом собственников этого предприятия.

Конфликтующими сторонами в деле «Каширских родничков» являются структуры, связанные с Мариной Сечиной, и ее бывшие партнеры в региональных энергосбытовых компаниях и Мосуралбанке — Эльдар Османов и Юрий Шульгин.

Эльдар Османов — владелец холдинга «Межрегионсоюзэнерго». По данным «СПАРК-Интерфакса», в состав холдинга входит несколько крупных сбытовых компаний, осуществляющих поставки электроэнергии в регионах: «Роскоммунэнерго» (Карачаево-Черкесия), «Хакасэнергосбыт» (Республика Хакасия), «Стройметсервис» (Москва), «Архэнергосбыт» (Карачаево-Черкесия). Директором холдинга является Юрий Шульгин.

Покушение

​Во вторник, 19 сентября, в отдел полиции по Ломоносовскому району из службы скорой помощи поступило сообщение о том, что в 17:30 от магазина «Ашан» на проспекте Вернадского в горбольницу №64 доставили с огнестрельным сквозным ранением в голову Алима Дадуева. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве. По его словам, 38-летнего мужчину поместили в отделение реанимации.

Оперативники, прибывшие на место происшествия, по словам источника, нашли в обшивке салона Toyota Land Cruiser две пули, которые отправили на баллистическую экспертизу. «Следователи выяснили, что автомашина двигалась по дублеру проспекта Вернадского в сторону области. Водитель, уроженец Таджикистана, вез Алима Дадуева домой в квартиру на Ленинском проспекте. Когда машина остановилась на светофоре, регулирующем движение на пересечении проспекта Вернадского и улицы Строителей, к ней подбежал неизвестный и произвел три выстрела в Дадуева через заднее окно автомобиля», — сообщил подробности происшествия источник, знакомый с материалами расследования.

За несколько дней до покушения стало известно о стрельбе в «Каширских родничках». 15 сентября на территорию санатория зашли около 70 человек «при поддержке сотрудников ЧОП «Русич» во главе с бывшим директором санатория Борисом Гузеевым (представляет интересы Османова и Шульгина), и была открыта стрельба по службе безопасности санатория». Об этом РБК рассказала представляющая интересы Сечиной Татьяна Романова, которая назвала себя исполнительным директором «Каширских родничков». Она также сообщила, что в результате стрельбы пострадали шесть человек.

Дадуев по документам санатория «Каширские роднички», с которыми ознакомился РБК, проходил как помощник гендиректора Татьяны Романовой. На вопрос корреспондента РБК, остается ли Алим Дадуев ее помощником, Романова не ответила, уточнив, что не готова комментировать покушение на него. Представители Бориса Гузеева, генерального директора ООО «Санаторий «Каширские роднички», которые выступают на другой стороне конфликта, сказали РБК, что Дадуев «сотрудничает» с Романовой.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: Марина Сечина , Алим Дадуев , «Каширские роднички»
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