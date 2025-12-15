 Перейти к основному контенту
Политика
0

ABC сообщило о причастности устроивших стрельбу на пляже в Сиднее к ИГИЛ

Спецслужбы в 2019 году допрашивали одного из нападавших, заподозрив его в связях с «самопровозглашенным командующим» ИГИЛ в Австралии. В машине отца и сына, открывших огонь на пляже, обнаружили флаги террористической группировки
Фото: George Chan / Getty Images
Фото: George Chan / Getty Images

Австралийская служба внутренней разведки ASIO шесть лет назад проверяло одного из напавших на пляж Бонди-Бич в Сиднее на причастность к «Исламскому государству» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России), передает ABC.

Как ранее сообщила полиция, стрельбу на пляже, где проходило празднование Хануки, устроили два человека: 50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын Навид Акрам.

Внимание спецслужб в 2019 году привлек Навид Акрам, его допросили вскоре после задержания члена ИГИЛ Исаака Эль Матари в Сиднее. По словам источников ABC, Акрам был тесно связан с Матари, «самопровозглашенным командующим» группировкой в Австралии, который сейчас отбывает семилетний тюремный срок.

Стрельба на пляже в Сиднее во время празднования Хануки. Главное
Общество
Фото:Darrian Traynor / Getty Images

Следователи из Объединенной контртеррористической группы считают, что Акрамы «присягнули на верность» ИГИЛ. По словам высокопоставленных чиновников, с которыми поговорил телеканал, в их машине на пляже Бонди-Бич нашли два флага террористической организации. Один из флагов был виден на капоте автомобиля на видеозаписи с места происшествия.

Генеральный директор ASIO Майк Берджесс заявил ранее, что один из стрелков был известен агентству, но «не представлял непосредственной угрозы».

По последним данным полиции, жертвами стрельбы стали 15 человек, также убит один из нападавших — Саджид Акрам. Еще 40 человек остаются в больнице. Власти квалифицировали атаку как теракт.

К расследованию подключилась внешняя спецслужба Израиля «Моссад». Израильские власти ранее предупреждали австралийских коллег об угрозе антисемитских нападений.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Исламское государство Австралия Сидней стрельба Ханука

