Общество⁠,
0

Синоптики сообщили о самой морозной ночи в Москве

Ночь на 15 декабря стала самой морозной в нынешнем зимнем сезоне в Москве, температура воздуха опускалась до минус 9,4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

На метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 8,2, в Тушино минус 9,3, Бутово минус 9,4, на Балчуге минус 7,8.

«Такие показатели соответствуют климатической норме декабря», — заметил Тишковец.

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России
Общество
Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также сообщил, что наступивший понедельник 15 декабря стал самым холодным днем с начала зимы. Кроме того, по данным Леуса, минувшей ночью во всех регионах Центрального федерального округа самые низкие показатели температуры воздуха опустились ниже 10 градусов, в Калужской области показатель стал самым низким — минус 14,2.

В Подмосковье 10-градусные морозы зафиксировали в Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Воскресенске, Железнодорожном, Серпухове и других местах. Самая низкая температура была зафиксирована в Черустях и составила –11,8.

Софья Полковникова
Москва температура морозы

