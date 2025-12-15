 Перейти к основному контенту
Россияне назвали свои любимые бренды

Первые места в списке любимых у россиян брендов, согласно опросу НАФИ, заняли Samsung, «Яндекс», «Сбер», Ozon и Adidas. Самым крупным кластером «карты доверия» стали повседневные товары
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Наибольшим доверием и любовью у жителей российских городов пользуются производители товаров повседневного спроса, цифровые и технологические компании, а также розничные сети и производители автомобилей, следует из пилотного исследования аналитического центра НАФИ, подготовленного при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

В топ-5 списка:

— Samsung,

- «Яндекс»,

- «Сбер»,

— Ozon

 — Adidas.

Подготовленная экспертами НАФИ «карта доверия» российских потребителей включает 50 брендов. Самым крупным кластером в ней стали производители товаров повседневного спроса. На них приходится 36% списка, всего участники опроса назвали 18 брендов из этой категории.

В их числе:

— Coca-Cola;

— Nestle;

— «Простоквашино»;

— «Мираторг»;

— «Добрый»;

— «Любятово».

Второй кластер (20%, десять брендов) — производители электроники и бытовой техники.

Например:

— Samsung;

— Apple;

— Sony;

— LG;

— Xiaomi;

— Philips;

— Bosch.

iPhone занял первое место среди брендов смартфонов у россиян
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Третий кластер — представители сферы цифровых сервисов и технологий:

— «Яндекс»;

— «Сбер»;

— Ozon;

— Wildberries;

— МТС;

— VK;

— Google

и розничной торговли:

— «Магнит»;

— «Пятерочка»;

— «Лента»;

— Zara.

Их доля составила по 18%, участники опроса назвали по девять любимых брендов в каждой категории.

Четвертый кластер — бренды автомобильной промышленности с долей 8%. Респонденты упомянули четыре бренда:

— Toyota;

— BMW;

— Mercedes-Benz;

— Lada.

Исследование проводилось в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года. Данные для составления «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян» получены в ходе онлайн-опроса, в котором приняли участие 5 тыс. человек старше 18 лет, проживающие в городах с населением 100 тыс. человек и более. Респондентов просили назвать марку или компанию, которую они считают самой любимой и которая вызывает наиболее теплые чувства.

Гендиректор НАФИ Гузелия Имаева отметила, что почти половина названных участниками опроса брендов — отечественные, четыре из них входят в первую десятку рейтинга.

«Для компаний результаты исследования становятся практическим ориентиром: чтобы войти в число любимых, необходимо строить долгосрочные отношения с потребителем, развивать сервисы и быть полезными каждый день», — добавила Имаева.

По ее словам, «проект получит продолжение в следующем году», а методология исследования дорабатывается с привлечением экспертов из разных отраслей. «В дальнейшем проект будет масштабирован на уровень регионов, так как есть большой запрос от локальных брендов», — говорит она.

