Россияне назвали свои любимые бренды
Наибольшим доверием и любовью у жителей российских городов пользуются производители товаров повседневного спроса, цифровые и технологические компании, а также розничные сети и производители автомобилей, следует из пилотного исследования аналитического центра НАФИ, подготовленного при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
В топ-5 списка:
— Samsung,
- «Яндекс»,
- «Сбер»,
— Ozon
— Adidas.
Подготовленная экспертами НАФИ «карта доверия» российских потребителей включает 50 брендов. Самым крупным кластером в ней стали производители товаров повседневного спроса. На них приходится 36% списка, всего участники опроса назвали 18 брендов из этой категории.
В их числе:
— Coca-Cola;
— Nestle;
— «Простоквашино»;
— «Мираторг»;
— «Добрый»;
— «Любятово».
Второй кластер (20%, десять брендов) — производители электроники и бытовой техники.
Например:
— Samsung;
— Apple;
— Sony;
— LG;
— Xiaomi;
— Philips;
— Bosch.
Третий кластер — представители сферы цифровых сервисов и технологий:
— «Яндекс»;
— «Сбер»;
— Ozon;
— Wildberries;
— МТС;
— VK;
и розничной торговли:
— «Магнит»;
— «Пятерочка»;
— «Лента»;
— Zara.
Их доля составила по 18%, участники опроса назвали по девять любимых брендов в каждой категории.
Четвертый кластер — бренды автомобильной промышленности с долей 8%. Респонденты упомянули четыре бренда:
— Toyota;
— BMW;
— Mercedes-Benz;
— Lada.
Исследование проводилось в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года. Данные для составления «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян» получены в ходе онлайн-опроса, в котором приняли участие 5 тыс. человек старше 18 лет, проживающие в городах с населением 100 тыс. человек и более. Респондентов просили назвать марку или компанию, которую они считают самой любимой и которая вызывает наиболее теплые чувства.
Гендиректор НАФИ Гузелия Имаева отметила, что почти половина названных участниками опроса брендов — отечественные, четыре из них входят в первую десятку рейтинга.
«Для компаний результаты исследования становятся практическим ориентиром: чтобы войти в число любимых, необходимо строить долгосрочные отношения с потребителем, развивать сервисы и быть полезными каждый день», — добавила Имаева.
По ее словам, «проект получит продолжение в следующем году», а методология исследования дорабатывается с привлечением экспертов из разных отраслей. «В дальнейшем проект будет масштабирован на уровень регионов, так как есть большой запрос от локальных брендов», — говорит она.
