Политика⁠,
0

Новая глава MI6 обвинит Россию в «экспорте хаоса»

Блейз Метревели, которая в июне стала первой женщиной на посту главы MI6, в своей речи укажет на угрозы со стороны России. Кремль отвергал подобные заявления и говорил о «промилитаристских настроениях» в Европе
Фото: Susannah Ireland / Reuters
Фото: Susannah Ireland / Reuters

Глава управления британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели в понедельник, 15 декабря, выступит с первой публичной речью после вступления в должность, в которой заявит об угрозах со стороны России. Выдержки из будущего выступления публикуют Reuters, Financial Times, The Guardian и другие СМИ.

Метревели — первая за всю историю британской внешней разведки женщина на посту главы MI6, этот пост она заняла в июле. Работать в ведомстве она начала в конце 1990-х, занимала высокие руководящие позиции и дослужилась до поста директора отдела Q — подразделения, которое отвечает за технологии и инновации.

Как ожидается, Метревели заявит, что Великобритания столкнулась с новой «эпохой неопределенности», где меняются правила ведения конфликтов, особенно в свете продолжающихся боев на Украине. «Экспорт хаоса — это особенность, а не ошибка в подходе России к международному взаимодействию», — скажет она.

Главой британской внешней разведки MI6 впервые в истории станет женщина
Политика
Блэйз Метревели

Новая глава MI6 назовет Москву «агрессивным, экспансионистским и ревизионистским противником» и подчеркнет, что Лондон продолжит поддерживать Киев: «Наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем в защиту Украины, будет продолжаться».

С аналогичными комментариями выступит начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон. Он заявит, что «ситуация опаснее, чем когда-либо» за его карьеру, и призовет Соединенное Королевство «активизировать свои усилия», передает Guardian. Найтон также укажет на угрозу со стороны России для НАТО.

Заявления Метревели и Найтон прозвучат после серии диверсий в Европе, в которых власти стран региона винят Россию и связанных с ней граждан других государств, включая поджог склада в Лондоне в 2024 году и повреждение железной дороги в Польше в минувшем ноябре. Аналогичные обвинения в адрес России звучали из-за дронов, которые нарушили воздушное пространство стран Европы и привели к перебоям в работе аэропортов.

Москва прежде не раз отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными. То же касается заявлений о причастности российской стороны к инцидентам с дронами. Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, указывал глава МИДа Сергей Лавров. В российском посольстве в Великобритании заявляли, что «Россия в отличие от Британии и других западных «цивилизаторов» не имеет обыкновения лезть во внутренние дела других суверенных государств».

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле, комментируя наращивание оборонных расходов в Европе, заявили, что в европейских странах преобладают «очень сильные промилитаристские настроения».

Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания MI6 Россия внешняя разведка

