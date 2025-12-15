Над Белгородом сработала система ПВО «по воздушным целям»

Силы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале в 5:13 мск.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели», — написал в посте Гладков.

Он уточнил, что никто не пострадал.

До того, в 0:19 мск Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгороду, в результате которого повреждения получила инженерная инфраструктура, а в шести многоквартирных домах и одном частном доме были выбиты стекла.

С позднего вечера 14 декабря и на протяжении ночи Гладков сообщал или об объявленной, или об отмененной ракетной опасности над Белгородом. В последний раз на момент публикации такую тревогу отменили в 4:56 мск, а объявили — в 4:48 мск.