Тела двух человек нашли в доме режиссера «Когда Гарри встретил Салли»

В доме голливудского режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе были найдены тела двух человек, полиция начала расследование убийства. Об этом сообщают ABC 7 и Associated Press.

Обнаружены мужчина и женщина в возрасте 78 и 68 лет, их имена не называются. В полиции телеканалу сообщили, что начали расследование о смерти, но позже дело перевели в категорию убийства.

Робу Райнеру 78 лет, он снял фильмы «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Пока не сыграл в ящик», «Несколько хороших парней» и другие. Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит»

Роб Райнер и его жена Мишель Сингерпо женились в 1989 году, у них трое детей: Джейк, Ник и Роми.