Политика⁠,
0

Миллиардер пожертвовал $100 тыс. обезоружившему террориста в Сиднее

Американский миллиардер Билл Экман пожертвовал почти $100 тыс. Ахмеду эль Ахмеду, который обезоружил одного из стрелков, устроивших теракт в Сиднее во время иудейского праздника Ханука. Это следует из данных на краудфандинговом сайте GoFundMe.

Экман разметил в Х ссылку на платформу: «Поддержите героя, обезвредившего нападавшего в Бонди». На самом сайте говорится, что Экман сделал самый большой донат — $99 999.

Сейчас на платформе собрана сумма $493,751.

ABC сообщило о причастности устроивших стрельбу на пляже в Сиднее к ИГИЛ
Политика
Фото:George Chan / Getty Images

Вечером 14 декабря двое мужчин открыли стрельбу по пришедшим отпраздновать Хануку на пляже Бонди в Сиднее. В толпе было примерно 2 тыс. человек. Ахмед эль Ахмед подкрался к сзади к одному из стрелков, вырвал у него оружие из рук, пишет Bloomberg. Мужчина получил два огнестрельных ранения, сейчас он находится в больнице.

Ахмед эль Ахмед — 43-летний отец двоих детей, пишет Times. Согласно 7News, мужчина родом из района Сазерленд-Шайр в Сиднее и владеет фруктовым бизнесом. В день стрельбы он находился на пляже Бонди.

В результате стрельбы погибли 16 человек, включая одного стрелка — 50-летнего мужчину. Второй стрелок, его 24-летний сын, ранен, его госпитализировали в сопровождении полиции. Стрельбу квалифицировали как теракт.

Билл Экман — американский инвестор еврейского происхождения, основатель и глава хедж-фонда Pershing Square Capital Management. Его состояние превышает $9,5 млрд.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Австралия стрельба Ханука

