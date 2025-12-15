 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лидер Сирии передал Трампу соболезнования после гибели солдат США

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа передал американскому лидеру Дональду Трампу соболезнования в связи с убийством солдат США в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба сирийского МИД в Х.

Вечером 13 декабря два американских солдата и один гражданский переводчик из США были убиты в сирийском городе Пальмира, еще трое были ранены. За убийством стоит ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено на территории России).

Глава министерства Асаад аль-Шайбани созвонился с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения ряда вопросов. «Аш-Шайбани также передал соболезнования президента республики Ахмеда аш-Шараа президенту США Дональду Трампу [в связи с упомянутым выше инцидентом]», — говорится в сообщении МИДа.

Во время разговора стороны подтвердили, что инцидент является попыткой подорвать развитие сирийско-американских отношений. Сирийский министр назвал его «новым вызовом в рамках борьбы с терроризмом» и подчеркнул важность совместных усилий в данной сфере.

Дамаск осудил атаку ИГ на сирийско-американский патруль в Пальмире
Политика

Рубио в свою очередь подтвердил стремление США поддерживать совместные усилия в борьбе с терроризмом, а также восстановление экономики Сирии.

Министерство внутренних дел Сирии 14 декабря сообщило о задержании пяти человек, подозреваемых в причастности к обстрелу американских и сирийских сил, передает Sky News Arabia.

Погибшие солдаты участвовали в операции, направленной на противодействие ИГ и другим террористическим группировкам в регионе, подчеркивал представитель Пентагона Шон Парнелл. Как сообщили сирийские власти, боевик ИГ проник на место встречи представителей руководства безопасности сирийской пустыни с делегацией международной коалиции, стороны собирались обсуждать механизмы борьбы с ИГ. Террорист «открыл огонь по совместным сирийско-американским силам». Аль-Шайбани в Х осудил атаку.

Трамп после гибели американских военных пообещал ИГ «очень серьезный» ответ.

Читайте РБК в Telegram.

Софья Полковникова
Сирия Ахмед аш-Шараа Дональд Трамп
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

