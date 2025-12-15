Москвичей предупредили о гололедице и небольшом снеге

В понедельник, 15 декабря, жителей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Гидрометцентр предупредил, что на дорогах возможна гололедица.

Утром температура воздуха в столице составит минус 8 градусов, ближе к полудню воздух прогреется до минус 5 градусов. Ожидается слабый юго-восточный ветер с порывами до 1 м/с. Влажность — 79%, атмосферное давление — до 750 мм ртутного столба.

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве в этом сезоне — температура опускалась до минус 9,4 градуса, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В течение дня, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится и местами по западу пройдет небольшой снег», — написал он в телеграм-канале.