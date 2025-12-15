Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 15
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Общее число уничтоженных при подлете к столице дронов выросло до 15. В течение ночи мэр несколько раз сообщал об отражении атак, в первый раз — в 00:32.
На месте падения обломков работают экстренные службы, написал Собянин.
На этом фоне столичные аэропорты Домодедово и Жуковский несколько раз ограничивали полеты. Росавиация сообщала, что аналогичные меры приняли в воздушных гаванях в других городах: Владикавказе, Грозном, Магасе, Волгограде.
Об отражении атаки БПЛА написал мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Также этой ночью Белгород подвергся ракетному обстрелу.
Читайте РБК в Telegram.