 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 15

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

Общее число уничтоженных при подлете к столице дронов выросло до 15. В течение ночи мэр несколько раз сообщал об отражении атак, в первый раз — в 00:32.

На месте падения обломков работают экстренные службы, написал Собянин.

Собянин сообщил о шестом сбитом на подлете к Москве дроне
Политика

На этом фоне столичные аэропорты Домодедово и Жуковский несколько раз ограничивали полеты. Росавиация сообщала, что аналогичные меры приняли в воздушных гаванях в других городах: Владикавказе, Грозном, Магасе, Волгограде.

Об отражении атаки БПЛА написал мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Также этой ночью Белгород подвергся ракетному обстрелу.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Собянин беспилотники дроны Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Собянин сообщил о шестом сбитом на подлете к Москве дроне
Политика
Военные перехватили 71 дрон ВСУ за три часа над Россией
Политика
Женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 05:54 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 05:54
ABC сообщило о причастности устроивших стрельбу на пляже в Сиднее к ИГИЛ Политика, 05:47
Фицо сравнил Украину с крадущей миллиарды «черной дырой» Политика, 05:38
Над Белгородом сработала система ПВО «по воздушным целям» Политика, 05:32
Лидер Сирии передал Трампу соболезнования после гибели солдат США Политика, 05:08
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 15 Политика, 05:01
Собянин сообщил о шестом сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 04:50
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Новая глава MI6 обвинит Россию в «экспорте хаоса» Политика, 04:41
Военные отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону Политика, 04:19
Переживший холокост уроженец Украины погиб при теракте в Сиднее Политика, 04:15
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
На выборах президента Чили победил сторонник Пиночета Политика, 03:31
В трех аэропортах Северного Кавказа приостановили полеты Политика, 03:27
NYT рассказала, как ЦРУ потеряло генератор на плутонии в Гималаях Общество, 03:13