Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Украину виновницей в исчезновении денег Европейского союза и дестабилизации будущего.

«Украина — это черная дыра, из-за которой исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза», — написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Фицо.

Двумя днями ранее, 12 декабря, Фицо пообещал, что на предстоящем саммите Европейского союза 18-19 декабря не поддержит решения, связанные с финансированием военных расходов Украины, даже если заседание продлится до Нового года.

Центральной темой на грядущем саммите станет окончательное согласование деталей плана по использованию активов России через «репарационный кредит» для Украины, а также решение оставшихся проблем, включая опасения Бельгии по поводу этой схемы. Еврокомиссия ранее предупреждала, что Украине грозит серьезный экономический кризис в 2026 году без продолжения финансовой помощи ЕС.

Россия осуждает любую помощь Киеву, включая финансовую и военную. Москва также предупредила о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС.