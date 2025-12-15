Воробьев назвал три «золотых ключика» экономики Подмосковья

Тремя «золотыми ключиками», помогающими экономике Подмосковья в условиях изменения ключевой ставки, являются фонд развития промышленности, проекты по сопровождению строительства и промипотека, рассказал Воробьев в эфире Радио РБК

Изменение ключевой ставки для Московской области в первую очередь влияет на стройку и другие предприятия, которые реализуют инвестпроекты. Для того чтобы справиться с препятствиями, у столицы есть «три золотых ключика», рассказал в эфире Радио РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас ключевая ставка — это, конечно, прежде всего стройка, но и другие предприятия, которые вынашивали свои светлые, добрые идеи по реализации инвестпроекта — это может быть косметология, это может быть фарма, это может быть IT, как у нас в Дубне — все они сталкиваются вот с этим препятствием. У нас в этой связи есть, ну, два, может быть, три золотых ключика», — заявил Воробьев.

В качестве первого «золотого ключика» глава Подмосковья назвал фонд развития промышленности. Как отметил Воробьев, фонд «очень заметно» помогает всем предприятиям, которые соответствуют стандарту импортозамещения, получать денежные средства по 3–7%.

«Раньше это был один процент. То есть это безумно выгодно, потому что деньги, по сути, ничего не стоят. <...> Жизнь такова, что без фонда развития промышленности невозможно было бы реализовать такое количество проектов», — поделился губернатор. По словам Воробьева, в регионе 180 проектов получили деньги из Фонда развития промышленности — порядка 70 млрд руб. под льготные проценты.

«То есть это очень серьезное преимущество. И, как правило, все предприятия, которые эти деньги получили, находятся или в наших индустриальных парках, или в свободных экономических зонах, как Дубна, Исток во Фрязино или другие», — добавил глава области.

Вторым «золотым ключиком» для Подмосковья является «все, что связано с сопровождением строительства», продолжил Воробьев.

«Услуга по организации и самой стройке упакована в одном месте — в Центре содействия строительству. То есть если ты хочешь построить предприятие, у тебя есть земля в индустриальном парке или где бы то ни было, ты в электронном виде сдаешь документы в Центр содействия строительству, и команда этого центра полностью занимается тем, что получает разрешительную документацию, указывает тебе на ограничения, которые существуют на этой земле», — объяснил губернатор.

Кроме этого, центр может помочь получить выгодные техусловия, «не перегружая бизнес-модель». «Это второй золотой ключик, о котором, наверное, я должен сказать, так как считаю это очень важным», — подчеркнул Воробьев.

Последним, третьим «золотым ключиком» экономики Подмосковья является промышленная ипотека. Инициаторами проекта были Московская область и Минпромторг, отметил губернатор региона.

«Это дешевые деньги, когда ты покупаешь готовое здание, промышленный бокс, цех, соответственно, под льготный кредит. Раньше это было 5%, сейчас это порядка 10%. Все это позволяет не стоять на месте при высокой ставке», — поделился Воробьев.

С июня Центробанк четыре раза подряд снизил ключевую ставку — на данный момент она находится на уровне 16,5%. Следующее заседание по ней назначено на 19 декабря.

Центробанк ожидает, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 13–15%. В ЦБ прогнозируют временное усиление инфляционного давления в конце этого года и начале следующего из-за повышения НДС (с 20 до 22% с 1 января). Однако согласно прогнозу регулятора, во втором полугодии 2026-го годовая инфляция достигнет целевого показателя 4%.