Военная операция на Украине⁠,
0

Слюсарь рассказал о массированной атаке дронов на Ростов и область

Сюжет
Военная операция на Украине
Под атаку попали Ростов, где загорелись два легковых автомобиля и повреждена кровля частного дома, а также несколько районов Ростовской области

Ростовская область попала под массированную атаку беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В ряде районов есть повреждения.

В Ростове-на-Дону загорелись два легковых автомобиля, припаркованные у частного дома. Хозяин одной из машин начал сам тушить огонь и обжег руку, позже пожар ликвидировал прибывший дежурный расчет. На улице Всесоюзная повреждена кровля частного дома.

При ракетном ударе по Белгороду пострадала инженерная инфраструктура
Политика

В поселке Деркул Тарасовского района повреждения получила крыша частного дома. В хуторе Нижнемитякин этого же района, а также в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района и в микрорайоне Каменска фрагменты дронов упали на частные подворья. В ряде домов повреждено остекление.

Оценка ущерба начнется утром. Слюсарь пообещал, что жителям окажут помощь.

Этой же ночью об отражении атаки беспилотников сообщил мэр Сергей Собянин: на подлете к городу сбили 15 дронов. Под ракетный удар попал Белгород, повреждена инженерная инфраструктура, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

Наталия Анисимова
Ростов-на-Дону Ростовская область беспилотники дроны Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года

