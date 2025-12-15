 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

За ночь над регионами России сбили 130 дронов

Минобороны: 130 дронов за ночь сбили над регионами России
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили 130 дронов самолетного типа над регионами России за ночь, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале. Беспилотники были перехвачены в период с 23:00 мск 14 декабря до 7:00 мск 15 декабря.

Больше всего аппаратов сбили над Астраханской областью — 32. По 25 — в небе над Брянской областью и над Московским регионом (включая 15 БПЛА, летевших в сторону Москвы). По восемь беспилотников сбито над Белгородской, Ростовской и Калужской областями.

Шесть дронов перехватили над Тульской областью, еще четыре — над Калмыкией, по три над Курской и Орловской областями, еще по одному над Рязанской областью и Каспийским морем.

Собянин сообщил о шестом сбитом на подлете к Москве дроне
Политика

Мэр Москвы Сергей Собянин на протяжении всей ночи 15 декабря сообщал о перехвате дронов. В Домодедово и Жуковском поздним вечером и ночью вводили ограничения на полеты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 0:19 мск сообщил о ракетном ударе по Белгороду, в результате чего пострадала инженерная инфраструктура, были выбиты стекла в шести многоквартирных домах и одном частном. Позже Гладков информировал о работе ПВО по воздушным целям над Белгородом и Белгородским округом.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил об отражении атаки БПЛА над Железнодорожным районом города. «По предварительным сведениям, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил он. Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове загорелись два легковых автомобиля, повреждена крыша частного дома, пострадали объекты и в других местах региона.

Ранним утром Слюсарь сообщил о повреждении линии электропередачи в Каменском районе, в результате чего без воды остались жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово.

Теги
Софья Полковникова
дроны Минобороны Астраханская область

Слюсарь рассказал о массированной атаке дронов на Ростов и область
Политика
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 15
Политика
Собянин сообщил о шестом сбитом на подлете к Москве дроне
Политика
