Запад испугался «Запада-2017»

НАТО отреагировало на учения РФ и Белоруссии

14 сентября стартуют совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017», вызывающие тревогу у стран НАТО. Соседи Союзного государства опасаются возможности повторения «крымского сценария» в странах Прибалтики

Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

«Очень большое войско»

Российско-белорусские учения «Запад-2017», которые пройдут с ​14 по 20 сентября, вызвали серьезное беспокойство стран НАТО. «Нужно выдержать эту неделю. Надеюсь, мы справимся, Россия закончит эти маневры и никакой эскалации не будет», — выразил надежду 12 сентября министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис. Несколькими днями ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен назвала «Запад-2017» «демонстрацией силы» со стороны Москвы. Она заявила, что в маневрах примут участие свыше 100 тыс. военнослужащих.

Утверждение министра ФРГ противоречит официальным данным Министерства обороны России. Немецкий министр «публично оперирует взятыми с потолка цифрами», заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По данным Минобороны, в учениях примут участие почти 13 тыс. военнослужащих (около 7,2 тыс. от Белоруссии, примерно 5,5 тыс. человек от России). В ходе маневров будет задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять кораблей. Учения пройдут как на белорусских, так и на российских полигонах.

Согласно официальной позиции, учения «Запад-2017» носят «сугубо оборонительный характер». «Несмотря на то что основная часть проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону», — говорится на сайте Министерства обороны России.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Однако политиков к западу от России это не успокаивает. 1 сентября начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что численность участников учений может достигать 230–240 тыс. человек, при этом 100 тыс. из них могут оказаться «на юго-западном стратегическом направлении (на украинском. — РБК)».

«Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО», — говорил Муженко (цитата по УНИАН). Поводом для «начала агрессии», по его мнению, могут стать «масштабные провокации» в Восточной Украине или в странах Балтии, в которых может быть заявлено об ущемлениях прав и свобод, угрозе безопасности русскоязычного населения.

Провокаций в ходе учений опасается и Латвия, говорил 28 августа министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс в интервью местному телеканалу LNT. В качестве примера он привел «умышленное или неумышленное появление какого-нибудь самолета в воздушном пространстве стран Балтии, чтобы прощупать систему обороны».

Министр обороны Эстонии Юри Луйк обращал внимание на то, что Москва собирает для учений «очень большое войско, около 100 тыс. человек». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предполагала, что учения готовят почву «для атаки на НАТО». Командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес допускал, что учения «Запад» могут быть «троянским конем», который позволит Москве перебросить в Белоруссию свои войска и технику, а затем их там оставить.

На полигоне «Хмелевка» в Калининградской области (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

«Мы видим набирающую решительность Россию», — указал генсек НАТО Йенс Столтенберг 8 сентября в интервью The Guardian. По его мнению, заявления Москвы, что в учениях примут участие до 13 тыс. человек, могут не соответствовать действительности, «что уже происходило не раз». В 2009 и 2013 годах Россия занизила количество участников в учениях «Запад», сказал Столтенберг, подчеркнув, что Россия, как правило, не допускала наблюдателей на свои военные учения. На учения «Запад-2017» российское Минобороны иностранных наблюдателей пригласило. НАТО направит троих своих представителей, сообщал Столтенберг.

Вейшнория, Весбария и Лубения

Учения «Запад» проходят с 2009 года раз в четыре года. В первый раз в маневрах были задействованы около 12,5 тыс. военнослужащих, в 2013 году — около 10 тыс. человек. По сценарию учений этого года, на территорию Белоруссии и Калининградской области «проникли» экстремистские группы, цель которых — провести теракт и дестабилизировать обстановку в Союзном государстве. По легенде, экстремисты получают материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и моря, сообщило российское Минобороны. При определении замысла учений учитывались современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет и ход недавних конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе, дало более подробные данные Минобороны Белоруссии. На учениях будет отрабатываться противостояние «западной» коалиции заинтересованных «государств» (Вейшнория, Весбария, Лубения) и «северной», в составе которой — Союзное государство Белоруссии и России. ​Главной причиной обострения отношений между соседними коалициями, по легенде, является стремление внешних сил дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии и ухудшить ее отношения с Россией.

«Несмотря на то что основная часть учений проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону», — отмечают разработчики сценария из российского Минообороны.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Вейшнория, по сценарию, располагается в западной части Белоруссии. На этой территории проживает большое число этнических поляков, указывает латвийский портал ru.delfi

Учения России на границе со странами Балтии необходимы, так как в этом регионе на стороне стран НАТО преимущество по конвенциональным вооружениям, объясняет Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий. «Альянс может выставить штыков в десять раз больше, чем мы. И в Прибалтике они очень быстро нарастят контингент в случае необходимости. А у нас, начиная от Японии, заканчивая Афганистаном, огромное количество проблем с соседями. Поэтому мы и тренируемся перебрасывать войска на западную границу и взаимодействовать с нашим крупнейшим военным союзником», — сказал Пухов.

Крым напугал

«Учитывая масштабы учений «Запад» и их близость к границам стран НАТО, проблема российско-белорусских военных маневров переходит в политическое измерение», — объясняет обеспокоенность западных стран эксперт из Военно-морского института США в Аннаполисе Робин Лэйрд. Оценивая реакцию западных стран, нужно учитывать нынешний геополитический контекст, в том числе присоединение Крыма к России и военный конфликт в Донбассе, добавил военный эксперт Брукингского института Майкл О'Хэнлон. ​

Белорусский военный эксперт Александр Алесин считает, что «Крым сейчас используется в качестве аргумента в информационной войне». «Правительства стран Балтии и Польши опасаются, что ситуация может повториться и пророссийские элементы в их странах могут каким-то образом открыть ворота города перед российскими войсками», — отмечает Алесин.

Когда проводятся любые военные учения, другая страна всегда нервничает, отметил Руслан Пухов. «Каждый раз, когда идут учения Южной Кореи с США, нервничает КНДР, так как под предлогом учений можно перепрятать какие-то войска», — пояснил собеседник РБК.

В ответ на учения США и союзники будут не только следить за ними, но и повышать боеготовность в Европе через ответные военные маневры, сказал РБК командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс во время телефонного пресс-брифинга 8 сентября.

11 сентября на Украине стартовали международные учения «Быстрый трезубец-2017», в которых участвуют военные из США, Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы и других стран. США и Канада прислали на Украину около 500 военных.