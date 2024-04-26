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Дело губернатора Фургала ,  
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Движение «Я/Мы Сергей Фургал» внесли в реестр экстремистских

Движение «Я/Мы Сергей Фургал» внесли в реестр экстремистских
Сюжет
Дело губернатора Фургала
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Росфинмониторинг внес межрегиональное общественное движение «Я/Мы Сергей Фургал» в перечень экстремистских и террористических. Оно было признано экстремистским и запрещено в конце февраля.

Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Движение «Я/Мы Сергей Фургал» признали экстремистским и запретили
Политика
Сергей Фургал

Сергея Фургала избрали главой Хабаровского края в 2018 году. Летом 2019 года его арестовали по делу об организации заказных убийств и о покушении на убийство в начале 2000-х годов. После этого президент Владимир Путин уволил Фургала с должности губернатора.

После ареста Фургала в Хабаровске и других городах области проходили несогласованные акции в его поддержку. Активисты требовали провести суд над ним в регионе, а не в Москве. Кроме того, жители выступали за отставку мэра Хабаровска Сергея Кравчука и губернатора региона Михаила Дегтярева.

В феврале 2023 года экс-губернатора признали виновным в двух заказных убийствах и в покушении и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Фургал вину не признал.

Движение «Я/Мы Сергей Фургал» в феврале 2024 года признал экстремистским Хабаровский краевой суд. Объединение осуществляет экстремистскую деятельность «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона», заявили в суде.

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Теги
борьба с экстремизмом Сергей Фургал Хабаровск Росфинмониторинг
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Движение «Я/Мы Сергей Фургал» признали экстремистским и запретили
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