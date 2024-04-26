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Военная операция на Украине ,  
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Местные жители помогли задержать убивших семерых в Херсонской области

Местные жители помогли задержать убивших семерых в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Местные жители рассказали силовикам, как выглядели убившие семерых человек в Херсонской области. Об этом РБК сообщил источник, близкий к территориальному отделу полиции региона и подтвердил источник в местном отделении полиции.

«Подозреваемые в убийстве были задержаны по приметам, которые следственной группе сообщили местные жители», — рассказал собеседник РБК.

Тела убитых со следами ожогов и огнестрельных ранений начали находить в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка 24 апреля. На местах происшествий полиция также обнаружила гильзы, кольца от гранат и пули. Всего жертвами нападений стали семь человек, одна из них — глава Абрикосовки Любовь Тымчак.

По предварительным данным, подозреваемые совершили нападения в результате конфликта на фоне алкогольного опьянения, рассказал источник РБК. Подозреваемые в убийствах — военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев — проходят процедуры опознания, допросы военных следователей и очные ставки со свидетелями.

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Фото:Максим Григорьев / ТАСС

Мужчин задержали 25 апреля. Один из них — Александр Кайгородцев — был судим за хранение или изготовление наркотиков в особо крупном размере и убийство. В 2021 году его осудили за кражу — по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса. Оба задержанных признали вину в убийствах.

Источник сообщил РБК, что подозреваемых передали военной полиции. Уголовное дело об убийстве рассмотрит военный суд.

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Военная операция на Украине новости Херсонская область военная полиция
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