Блинкен пригрозил Китаю санкциями за «укрепление ОПК» России

Блинкен: если Китай не решит проблему с поддержкой России, то это сделают США

Китай и Россия ранее неоднократно опровергали военную поддержку Москвы со стороны Пекина. Блинкен заявил, что Китай поставляет в Россию ключевые технологии для ее ОПК, и выразил готовность ввести санкции

Энтони Блинкен (Фото: Mark Schiefelbein / Reuters)

Соединенные Штаты могут ввести против Китая санкции, если тот продолжит поставлять товары двойного назначения в Россию, укрепляя тем самым ее оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином и главой китайского МИДа Ван И.

«В ходе сегодняшних дискуссий я повторил нашу серьезную обеспокоенность по поводу поставок КНР компонентов, которые подпитывают агрессию России против Украины. Мы полностью готовы принимать меры, если с китайской стороны не последуют действия», — заявил Блинкен, напомнив, что США и ранее вводили санкции против китайских компаний.

По словам главы американской дипломатии, Китай является крупнейшим поставщиком станков и микроэлектроники, а также других товаров двойного назначения в Россию. Он подчеркнул, что Пекин не может стремиться к хорошим отношениям с западными странами, пока продолжает оказывать помощь России.

«Как мы уже говорили Китаю, обеспечение трансатлантической безопасности является [одним из] ключевых интересов США. В ходе наших сегодняшних дискуссий я ясно дал понять, что если Китай не решит эту проблему, то это сделаем мы», — заключил госсекретарь.

Блинкен 24 апреля прибыл в Китай с трехдневным рабочим визитом. Он провел несколько встреч с высокопоставленными представителями китайского руководства, в том числе с Ван И. По итогам переговоров глава китайского МИДа отметил, что отношения Пекина и Вашингтона в целом стабилизировались, но негативные факторы в них продолжают расти и накапливаться. Обе страны, по его словам, сталкиваются с «различными вмешательствами и саботажами». а законное право Китая на развитие «необоснованно подавляется». Кроме того, ключевые интересы Пекина постоянно подвергаются сомнению, добавил Ван И.

Ранее о том, что Блинкен во время визита в Китай намерен предупредить своих коллег, что Вашингтон и его союзники становятся все более нетерпимыми к отказу Пекина прекратить поставлять Москве технологии, писала Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против китайских финансовых и других организаций.

Один из источников FT рассказал, что Китай все больше обеспокоен возможностью санкций против своих банков. До этого «Известия» писали, что крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России. «Коммерсантъ» сообщал, что китайские банки начали блокировать российские платежи за поставки компонентов для сборки электроники.

На Западе неоднократно заявляли о подозрениях, что Пекин поставляет Москве вооружения. МИД России называл заявления о помощи Пекина дезинформацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремлю «нечего добавить» к позиции китайской стороны, которая отрицает военную поддержку Москвы.