Глава РФС рассказал, когда будет обсуждаться вопрос контракта Карпина
Российский футбольный союз (РФС) заинтересован в продлении контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, к этому вопросу вернутся в мае, заявил журналистам глава РФС Александр Дюков.
«Мы удовлетворены работой Валерия Георгиевича. Мы заинтересованы, чтобы сотрудничество было продолжено. Но он сейчас главный тренер команды «Ростов», решает задачи с клубом. Договорились, что вернемся к обсуждению этого вопроса в конце мая», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
Контракт Карпина действует до августа 2024 года. Генсек РФС Максим Митрофанов в декабре 2023 года говорил, что организация настроена продлить соглашение с тренером.
Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.
Следующая товарищеская встреча у сборной России запланирована на 8 июня с белорусами в Минске.
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