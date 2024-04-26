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Глава РФС рассказал, когда будет обсуждаться вопрос контракта Карпина

Глава РФС Дюков о контракте Карпина: вернемся к обсуждению этого вопроса в мае
Александр Дюков заявил, что в РФС заинтересованы, чтобы соглашение было продлено. По словам Дюкова, к этому вопросу вернутся в конце мая
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Российский футбольный союз (РФС) заинтересован в продлении контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, к этому вопросу вернутся в мае, заявил журналистам глава РФС Александр Дюков.

«Мы удовлетворены работой Валерия Георгиевича. Мы заинтересованы, чтобы сотрудничество было продолжено. Но он сейчас главный тренер команды «Ростов», решает задачи с клубом. Договорились, что вернемся к обсуждению этого вопроса в конце мая», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

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Валерий Карпин

Контракт Карпина действует до августа 2024 года. Генсек РФС Максим Митрофанов в декабре 2023 года говорил, что организация настроена продлить соглашение с тренером.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

Следующая товарищеская встреча у сборной России запланирована на 8 июня с белорусами в Минске.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) сборная России по футболу Валерий Карпин Александр Дюков
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