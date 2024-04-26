Мать погибшего на военной операции не получила деньги из-за отца в ВСУ

Александр Папуна (Фото: melchakova_nb / Telegram)

Мать погибшего в ходе военной операции военного Александра Папуны не может получить половину выплат за его смерть из-за отца, который тоже служит, но в составе Вооруженных сил Украины, рассказал РБК депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По данным портала E1.ru, Александр Папуна родился в Волновахе (Донецкая область) и в 2009 году после школы служил в армии Украины. Затем демобилизовался, работал и учился, но оставил гражданскую жизнь и уехал служить в ВДВ в Днепропетровске. В 2014 году он служил в десантных войсках Украины, когда начался конфликт на востоке Украины. По словам матери, он отказался «штурмовать Славянск», который тогда занимали ополченцы, расторг контракт и в марте 2014 года вернулся в Донбасс, а в 2016 году записался в батальон ополченцев «Пятнашка» в ДНР. В 2021 году он уволился и уехал к матери на Урал, которая перебралась в свердловский поселок Рефтинский, но после начала военной операции снова уехал в Донецкую народную республику, где записался в добровольческий батальон «Сомали».

«Сын был добровольцем, воевал с 2014 года, после начала СВО пошел добровольцем и погиб. Поскольку погиб в добровольческом формировании, деньги ему должны выплачивать минсоцполитики ДНР», — сообщил депутат.

Папуна погиб в октябре 2022 года, его мать Наталия Левицкая обратилась к властям ДНР за выплатой 5 млн руб., однако к настоящему моменту получила лишь половину этой суммы, поскольку деньги распределяются поровну между ближайшими родственниками погибшего. Проблема в том, что отец тоже служит, но в украинской армии, и не претендует на выплату, приводит портал слова женщины.

«После нашего запроса через Генпрокуратуру деньги должны были выплатить, но поскольку отец находится на территории Украины, матери выплатили половину суммы, 2,5 млн руб. Мы с ней на связи, ситуацию держим на контроле, надеемся, что в середине мая ей выплатят оставшиеся 2,5 млн», — уточнил Иванов.

РБК направил запрос в правительство ДНР.

В марте 2022 года Путин подписал указ о том, что семьи погибших военнослужащих получат единовременную выплату 5 млн руб., а в случае ранения военный получит 3 млн руб. Согласно закону тем, кто был ранен, помимо дополнительных выплат в размере 3 млн руб. разово перечислят по 2,9 млн руб. в случае признания их негодными к военной службе.