 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мать погибшего на военной операции не получила деньги из-за отца в ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Папуна
Александр Папуна (Фото: melchakova_nb / Telegram)

Мать погибшего в ходе военной операции военного Александра Папуны не может получить половину выплат за его смерть из-за отца, который тоже служит, но в составе Вооруженных сил Украины, рассказал РБК депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По данным портала E1.ru, Александр Папуна родился в Волновахе (Донецкая область) и в 2009 году после школы служил в армии Украины. Затем демобилизовался, работал и учился, но оставил гражданскую жизнь и уехал служить в ВДВ в Днепропетровске. В 2014 году он служил в десантных войсках Украины, когда начался конфликт на востоке Украины. По словам матери, он отказался «штурмовать Славянск», который тогда занимали ополченцы, расторг контракт и в марте 2014 года вернулся в Донбасс, а в 2016 году записался в батальон ополченцев «Пятнашка» в ДНР. В 2021 году он уволился и уехал к матери на Урал, которая перебралась в свердловский поселок Рефтинский, но после начала военной операции снова уехал в Донецкую народную республику, где записался в добровольческий батальон «Сомали».

«Сын был добровольцем, воевал с 2014 года, после начала СВО пошел добровольцем и погиб. Поскольку погиб в добровольческом формировании, деньги ему должны выплачивать минсоцполитики ДНР», — сообщил депутат.

Путин дал поручения по выплатам погибшим бойцам и статусу ветерана боев
Политика
Владимир Путин во время встречи с членами семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции, 6 января 2024 года

Папуна погиб в октябре 2022 года, его мать Наталия Левицкая обратилась к властям ДНР за выплатой 5 млн руб., однако к настоящему моменту получила лишь половину этой суммы, поскольку деньги распределяются поровну между ближайшими родственниками погибшего. Проблема в том, что отец тоже служит, но в украинской армии, и не претендует на выплату, приводит портал слова женщины.

«После нашего запроса через Генпрокуратуру деньги должны были выплатить, но поскольку отец находится на территории Украины, матери выплатили половину суммы, 2,5 млн руб. Мы с ней на связи, ситуацию держим на контроле, надеемся, что в середине мая ей выплатят оставшиеся 2,5 млн», — уточнил Иванов.

РБК направил запрос в правительство ДНР.

В марте 2022 года Путин подписал указ о том, что семьи погибших военнослужащих получат единовременную выплату 5 млн руб., а в случае ранения военный получит 3 млн руб. Согласно закону тем, кто был ранен, помимо дополнительных выплат в размере 3 млн руб. разово перечислят по 2,9 млн руб. в случае признания их негодными к военной службе.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Свердловская область Украина погибший военнослужащий выплата новости
Материалы по теме
Родные заявили о проблемах с возвратом в Колумбию тел погибших на Украине
Политика
Россия вернула тела 36 погибших военных
Политика
Путин установил выплаты семьям погибших спасателей в зоне спецоперации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 16:31
Мать спасшего людей в «Крокусе» школьника рассказала о звонке из АП Общество, 17:42
Курс юаня упал ниже ₽12,5 впервые с 6 марта Инвестиции, 17:39
«Связанного с ЧВК «Вагнер» британца обвинили в организации поджогов Политика, 17:35
В Госдуму перевнесут законопроект о легализации майнинга Финансы, 17:32
Дюков заявил, что переговоры с УЕФА о снятии бана находятся на паузе Спорт, 17:29
Почему за e-commerce будущее торговли и как это будущее не упустить Отрасли, 17:25
Глава РФС рассказал, когда будет обсуждаться вопрос контракта Карпина Спорт, 17:14
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Местные жители помогли задержать убивших семерых в Херсонской области Общество, 17:13
Движение «Я/Мы Сергей Фургал» внесли в реестр экстремистских Политика, 17:13
Набиуллина допустила падение доли льготной ипотеки до 20-30% Недвижимость, 17:01
Суд приостановил корпоративные права кипрской Demanor в УК «Азбуки вкуса» Бизнес, 16:59
Индикатор дохода майнинга биткоина приблизился к историческому минимуму Крипто, 16:39
Минфин Бельгии отказался признать силу указа Путина об обмене активами Инвестиции, 16:35
Блинкен пригрозил Китаю санкциями за «укрепление ОПК» России Политика, 16:35