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Касаткина с победы стартовала на крупном турнире WTA в Мадриде

Касаткина победила испанку Бучу во втором круге турнира WTA в Мадриде
Первая ракетка России проиграла первый сет испанке Кристине Буче, ведя 5:1, но выиграла два следующих. В третьем круге Касаткина сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде.

Во втором круге Касаткина, посеянная на турнире под 10-м номером, победила испанку Кристину Бучу, 75-ю ракетку мира, со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3.

В первом сете Касаткина, которая как одна из сеянных начала выступления в Мадриде со второго круга, вела со счетом 5:1, но проиграла шесть геймов подряд.

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Следующей соперницей Касаткиной будет соотечественница Анастасия Павлюченкова.

26-летняя Касаткина сейчас занимает 11-е место в рейтинге WTA, она является первой ракеткой России. На счету Касаткиной шесть титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.

Турнир в Мадриде завершится 4 мая. Призовой фонд составляет €7,68 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Дарья Касаткина
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