Суд приостановил корпоративные права кипрской Demanor в УК «Азбуки вкуса»

Кипрской Demanor принадлежит 99% акций ООО «Городской супермаркет» — управляющей компании «Азбуки вкуса». Сама УК включена в список ЭЗО. Приостановка корпоративных прав Demanor позволит ей перейти в российскую юрисдикцию

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Московской области по заявлению президента сети магазинов «Азбука вкуса» Дениса Сологуба приостановил корпоративные права основного владельца управляющей компании ретейлера — кипрской компании Demanor Investments Ltd, сообщили РБК в пресс-службе «Азбуки вкуса».

«Требования заявителя судом удовлетворены, все дальнейшие шаги будут определяться в соответствии с требованиями закона об ЭЗО (зкономически значимые организации. — РБК)», — говорится в сообщении.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Demanor Investments Ltd принадлежит 99% акций ООО «Городской супермаркет» — управляющей компании ритейлера. «Городской супермаркет» входит в утвержденный правительством перечень экономически значимых организаций. Компании в списке имеют право подать иски в арбитражный суд о приостановке корпоративных прав иностранных холдинговых юрлиц.

В марте представители «Азбуки вкуса» сообщили «Коммерсанту», что компания определяет дальнейшие шаги в соответствии с требованиями действующего законодательства.

РБК направил запрос в Арбитражный суд Московской области.

В августе 2023-го президент Владимир Путин подписал закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Согласно документу для отнесения к ЭЗО компания должна соответствовать хотя бы одному критерию: наличие более 4 тыс. сотрудников; суммарная стоимость активов выше 150 млрд руб.; суммарный объем выручки более 75 млрд руб. в год; сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее 10 млрд руб.

В декабре список критериев расширили: к ОЗЭ могут отнести структуры, сервисы которых используют более 2 млн человек; удовлетворяющие определенным требованиям общества, являющиеся профучастниками рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами, и общества, обладающие правом (лицензией) на пользование недрами на территории России.

Для реализации права на перевод в российскую юрисдикцию компании должны от имени уполномоченного органа исполнительной власти (для первых двух — Минфин, для последней — Минэнерго, для остальных - Минпромторг) подать обращение «в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав».