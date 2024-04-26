Суд приостановил корпоративные права кипрской Demanor в УК «Азбуки вкуса»
Арбитражный суд Московской области по заявлению президента сети магазинов «Азбука вкуса» Дениса Сологуба приостановил корпоративные права основного владельца управляющей компании ретейлера — кипрской компании Demanor Investments Ltd, сообщили РБК в пресс-службе «Азбуки вкуса».
«Требования заявителя судом удовлетворены, все дальнейшие шаги будут определяться в соответствии с требованиями закона об ЭЗО (зкономически значимые организации. — РБК)», — говорится в сообщении.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Demanor Investments Ltd принадлежит 99% акций ООО «Городской супермаркет» — управляющей компании ритейлера. «Городской супермаркет» входит в утвержденный правительством перечень экономически значимых организаций. Компании в списке имеют право подать иски в арбитражный суд о приостановке корпоративных прав иностранных холдинговых юрлиц.
В марте представители «Азбуки вкуса» сообщили «Коммерсанту», что компания определяет дальнейшие шаги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
РБК направил запрос в Арбитражный суд Московской области.
В августе 2023-го президент Владимир Путин подписал закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Согласно документу для отнесения к ЭЗО компания должна соответствовать хотя бы одному критерию: наличие более 4 тыс. сотрудников; суммарная стоимость активов выше 150 млрд руб.; суммарный объем выручки более 75 млрд руб. в год; сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее 10 млрд руб.
В декабре список критериев расширили: к ОЗЭ могут отнести структуры, сервисы которых используют более 2 млн человек; удовлетворяющие определенным требованиям общества, являющиеся профучастниками рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами, и общества, обладающие правом (лицензией) на пользование недрами на территории России.
Для реализации права на перевод в российскую юрисдикцию компании должны от имени уполномоченного органа исполнительной власти (для первых двух — Минфин, для последней — Минэнерго, для остальных - Минпромторг) подать обращение «в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав».
«Азбука вкуса» была основана в 1992 году Максимом Кощеенко, Олегом Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. По состоянию на декабрь 2021 года Кощеенко и Лыткин совокупно владели 42,5% компании, у фондов Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, у Millhouse Романа Абрамовича было 41,1%, еще 12% — у кипрской VMHY и 4,4% — у менеджмента компании.
Абрамов и Фролов в апреле вышли из капитала «Азбуки вкуса». Новым акционером и инвестором компании стала АО «Бавэро Групп». Компания была зарегистрирована в Пермском крае в прошлом году, ее бенефициары не раскрываются. Сейчас «Азбука вкуса» на 39,6% принадлежит российским инвестфондам, их название не раскрывается.
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