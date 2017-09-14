Путешествие на свой страх

Почему не работает система защиты прав туристов

Очередная попытка чиновников защитить права туристов пока не привела к успеху. Как выяснил РБК, игроки рынка нашли способы минимизировать обязательные выплаты, из которых в случае краха туроператора туристы получают компенсации

Фото: Юлия Лорис / «Коммерсантъ»

С 2017 года все компании, отправляющие туристов за границу, обязаны предоставлять регулятору — Федеральному агентству по туризму (Ростуризм) — данные о числе клиентов, обслуженных в прошлом году, и об общей стоимости реализованных ими туров. Ведомство, в свою очередь, указывает эту информацию в Едином федеральном реестре туроператоров. Такие требования диктует новая редакция закона «Об основах туристской деятельности в РФ».

РБК собрал и проанализировал отчеты туроператоров и счел их странными.

Для начала по состоянию на август этого года в реестре числились 556 компаний, имеющих право заниматься выездным туризмом. Из них данные по работе за прошлый год есть только у 466 компаний. Оставшиеся 90 компаний, как следует из реестра, в массе своей занялись туризмом только в этом году и отчитываться им пока не за что. Например, у существующего с 1991 года туроператора DSBW сейчас выездным туризмом занимается ООО «Туроператор ДСБВ-Турс», которое в прошлом году не отправило ни одного туриста. Обновление состава игроков рынка более чем на 15% всего за год — это необычная динамика для российской экономики.

Вторая странность: вместе 466 туроператоров за год обслужили, по подсчетам РБК, всего 892 тыс. человек. В том числе 108 из 466 компаний отправили за границу менее 100 человек каждая.

Всего же в прошлом году, по информации Росстата, граждане РФ совершили почти 31,7 млн поездок за рубеж — и с туристическими целями, и в командировки, и к родственникам. Можно было бы предположить, что сбылись давние прогнозы о смерти организованного туризма, из-за того что путешественники теперь сами заказывают билеты и проживание через интернет. Но, как свидетельствуют результаты опросов исследовательской компании Ipsos Comcon, из тех, кто в прошлом году ездил за границу именно отдыхать, 67% сделали это с помощью турфирм (и только 33% решились на самостоятельное путешествие).

Новые лица

РБК составил топ-25 компаний, отправивших в прошлом году за границу больше всего клиентов, на основе данных из Единого федерального реестра туроператоров. В первую тройку лидеров вошли TUI, НТК «Интурист» и «Пегас Туристик» (см. таблицу). А на четвертом месте оказалось ООО «Созвездие» из Владивостока. РБК не обнаружил сайта туроператора, но, согласно заявленным им данным, в прошлом году компания отправила за рубеж свыше 46 тыс. человек, опередив тем самым турецкий холдинг OTI (представлен в России такими брендами, как Coral Travel, Sunmar и A Class — вместе чуть больше 35 тыс. человек). Примечательно, что всего из 25 компаний-лидеров восемь находятся за Уралом, причем пять из них работают во Владивостоке, а две — в поселке городского типа Забайкальске на границе с Китаем.

РБК сопоставил этот список лидеров с результатами опроса Ipsos Comcon о наиболее известных брендах среди потребителей туристических услуг (см. таблицу).

Например, туроператор «Натали Турс» в рейтинге Ipsos Comcon занимает четвертое место, а по данным Ростуризма — лишь 78-ю позицию (действующие под этим брендом ООО «Панорама Тур» и ООО «Агентство путешествий «Натали» за прошлый год вывезли за границу лишь 1,5 тыс. клиентов). «Библио Глобус» (пятое место в рейтинге Ipsos Comcon) оказался в списке лидеров Ростуризма лишь на 93-м месте (ООО «Кристер» и ООО «Туроператор Библио Глобус», 1265 клиентов за год). Между тем именно «Библио Глобус» с 2013 года представлял туристическую отрасль в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России». В 2015 году выручка «Библио Глобуса» достигла, по версии Forbes, 76 млрд руб., а услугами туроператора (не только на зарубежных, но и на внутренних направлениях) тогда воспользовались более 2 млн человек. По итогам 2016-го Forbes свою оценку еще не давал, но на сайте туроператора ежедневно обновляется информация о том, сколько клиентов пользуются его услугами: например, 13 сентября (и за границей, и в России) на отдыхе пребывали 122,9 тыс. клиентов «Библио Глобуса».

Привет из 2014 года

Новая редакция закона «Об основах туристской деятельности в РФ» заставляет операторов выездного туризма раскрывать количество обслуженных клиентов не просто так. От этого показателя теперь зависит, в каком объеме получит компенсацию и прочие виды помощи турист, если туроператор разорится, не успев оказать все оплаченные услуги. ​Сами поправки стали реакцией правительства на массовый крах туроператоров летом и осенью 2014 года. Тогда разорились «Нева», «Лабиринт», «Южный крест» и многие другие компании, в результате чего, по оценке чиновников, был испорчен отдых около 75 тыс. россиян.

И в 2014 году, и сейчас любой оператор выездного туризма обязан иметь финансовую гарантию. Это в подавляющем большинстве случаев договор страхования гражданской ответственности туроператора. Сейчас, уточняет исполнительный директор страховщика ERV Юлия Алчеева, стоимость для туроператора такого договора составляет в среднем около 2% от застрахованной суммы.

Кроме того, с весны этого года любой оператор выездного туризма должен делать ежегодные выплаты в два фонда — резервный и персональной ответственности. На средства первого фонда в случае необходимости производится экстренная эвакуация туристов из мест отдыха, на средства второго каждая компания индивидуально рассчитывается с пострадавшими клиентами (на эти же цели идут средства от фингарантии).

Отчисления в эти фонды зависят от прошлогодних показателей туроператора. Например, если компания в отчетном году обслужила до 10 тыс. клиентов, она должна отложить в резервный фонд 50 тыс. руб., если до 100 тыс. человек — 100 тыс. руб. и т.д. (подробнее см. инфографику). ​В фонд персональной ответственности туроператор перечисляет минимум 1% от общей суммы реализованного за прошлый год турпродукта. Кроме того, такой туроператор должен еще получить фингарантию на 50 млн руб.

Но эти платежи можно снизить — если одномоментно перевести бизнес на юрлицо, которое ранее выездным туризмом не занималось вовсе. В этом случае выплата в первый, резервный фонд составит лишь 100 тыс. руб., в фонд персональной ответственности — те же 100 тыс. руб., фингарантия — те же 50 млн руб. (см. инфографику). Есть и комбинированный вариант — когда юрлицо начало работать только в конце прошлого года и на высокие выплаты и фингарантии просто не наработало.

Закрывая лицо

Например, у туроператора «Музенидис Трэвел», крупного игрока на греческом направлении, сейчас отп​​равлять за рубеж туристов могут четыре юрлица. Одно из них — ООО «Музенидис Трэвел Северо-Запад» — было учреждено в августе 2016 года и до конца года, как указано в федеральном реестре, обслужило лишь 27 человек. Общая цена реализованного им турпродукта слегка превысила 1 млн руб. Поэтому ООО перечислило в резервный фонд лишь 50 тыс. руб., а в фонд персональной ответственности — 10,2 тыс. руб. По сентябрь 2018-го «Лексгарант» застраховал эту компанию на 10 млн руб. (таковы требования к операторам, отправившим в прошлом году на отдых менее 10 тыс. человек, см. инфографику).

Три другие юрлица «Музенидис Трэвел» заявили об обслуженных в прошлом году 10, 11 и 12 клиентах соответственно. Выплаты у них оказались еще меньше, чем у ООО «Музенидис Трэвел Северо-Запад». Всего же компания, называющая себя на своем сайте «лидером на туристическом рынке по направлению «Греция», официально отчиталась в Ростуризм лишь о 60 отправленных за границу туристах. Получается, что в прошлом году клиентов «Музенидис Трэвел» возили на отдых другие юрлица, которые сейчас, в 2017-м, уже не имеют права заниматься выездным туризмом.

«Практика создания новых и закрытия старых юридических лиц широко распространена в туризме, — говорится в официальном ответе пресс-службы «Музенидис Трэвел» на запрос РБК. — К этому прибегают ежегодно многие, в том числе самые крупные туроператоры. ООО «Музенидис Трэвел Центр», ООО «Музенидис Трэвел Урал», ООО «Музенидис Трэвел Северо-Запад» и ООО «Музенидис Трэвел-Юг» были созданы в конце 2016 года. Поэтому, учитывая, что основным туристическим направлением является Греция, нет ничего удивительного, что до конца 2016 года указанные туроператоры отправили небольшое число туристов».

«Музенидис Трэвел» прогнозирует, что по итогам 2017 года за рубеж будет отправлено порядка 150 тыс. туристов. Но если с «Музенидис Трэвел» вдруг что-то случится, то туристы могут рассчитывать на помощь и компенсации лишь в указанном выше объеме, более соответствующем уровню очень маленького туроператора.

Другой столь же яркий пример — под известным брендом «Пегас Туристик» на зарубежных направлениях сейчас работают 16 юрлиц. 15 из них отчитались лишь о трех—семи обслуженных клиентах в 2016 году. И лишь московское ООО «Пегас Туристик» уведомило Ростуризм о 52,4 тыс. туристов. Плохие показатели упомянутых 15 компаний, работающих под брендом «Пегас Туристик», генеральный менеджер туроператора Анна Подгорная объяснила тем, что эти компании получили фингарантии и, соответственно, смогли заниматься выездным туризмом только в декабре 2016 года. Подгорная признает, что официальные данные из реестра туроператоров не отражают количество клиентов, которые в прошлом году воспользовались услугами «Пегас Туристик». Их количество она уточнять не стала.

«Поправки в отраслевой закон принимались тяжело и муторно. Пока над ним работали, экономическая ситуация в стране существенно изменилась, — констатирует исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. — И бизнес вновь вынужден выживать в меняющихся условиях, не нарушая при этом закон».

Теоретически в конце этого года компании вновь могут использовать новые юрлица, чтобы оптимизировать размер выплат уже на следующий год, признает на условиях анонимности юрист, работающий с турфирмами. Но, отмечает собеседник РБК, перевод бизнеса на новые юрлица все-таки сопряжен с дополнительными организационными расходами, в частности, переоформлением договоров с партнерами, так что такая схема может оказаться неоправданной.

Странное иностранное

Не стали устраивать чехарду с юрлицами те туроператоры, которые связаны с крупными европейскими концернами: российский офис TUI (на 75% принадлежит структурам Алексея Мордашова, оставшиеся 25% — у TUI Group) и «Интурист» (75% — у британской Thomas Cook Group, 25% — у АФК «Система» Владимира Евтушенкова). Но странными оказались другие сведения, предоставленные российским офисом TUI. В 2016 году компания отправила из России, по данным Ростуризма, 92,8 тыс. туристов. Заявленная же общая цена турпродукта в сфере выездного туризма у этой компании равнялась 669,7 млн руб. Получается, что в среднем один тур у TUI стоил 7,2 тыс. руб. на человека, или $108 по среднему курсу ЦБ за прошлый год. Для сравнения: у «Интуриста» при обслуженных 78,7 тыс. клиентов общая цена реализованного турпродукта достигла 3,7 млрд руб. (46,6 тыс. руб., или $697 на человека).

Закон дает определение, что такое туристический продукт: это «комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта». Иными словами, речь идет об общей цене всех реализованных туров за границу с перелетом и проживанием в отеле.

«Стоимость [одного тура на человека] просчитана некорректно, так как данные на сайте [реестра] не обновленные, равно как и данные о размере ежегодного взноса», — настаивает PR-менеджер TUI Татьяна Круглова. Она уверяет, что «TUI в полном соответствии с действующим законодательством поэтапно выполняет платежи в установленном порядке, но на указанном сайте [Ростуризма] последняя информация еще не обновлялась». По закону оператор выездного туризма должен делать взносы в фонды раз в год — до 15 апреля текущего года.

Но TUI не единственный оператор, стоимость тура у которого в пересчете на одного клиента вызывает вопросы. У занимающего четвертое место туроператора «Созвездие» из Владивостока заявленная общая цена турпродукта в прошлом году не превысила 11 млн руб. при 46,4 тыс. обслуженных клиентов. Средняя стоимость тура, таким образом, равнялась лишь 236 руб. На девятом месте в рейтинге РБК расположилась «Бригантина» из Забайкальска — у нее средняя стоимость тура составила 180 руб.

Самый же удивительный результат оказался у скромного туроператора из Благовещенска «Мега-Тур». Количество отправленных за границу туристов — 533, общая цена реализованного турпродукта — менее 11 тыс. руб. Получается, что эта компания продавала туры в среднем по 21 руб. на человека. В «Мега-Тур» от комментариев отказались. Впрочем, после официального запроса в Ростуризм, информация в реестре была изменена. Общая цена турпродукта «Мега-Тура» с 11 тыс. руб. выросла до 11 млн руб.

Туры за границу по 20–500 руб. с человека — даже на день или полдня — не могут существовать в принципе, категорична Майя Ломидзе. Значит, по мнению АТОР, указаны неверно данные либо по количеству отправленных туристов, либо по общей цене турпродукта.

«К сожалению, то, что поправки в закон не защитят туристов, было понятно уже на этапе их принятия», — сетует предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его мнению, операторы формально подошли к новым, избыточным требованиям, как и можно было предположить. Туристу, считает Янин, следует свыкнуться с тем, что организованный туризм сопряжен с рисками и любая турфирма в любой момент может сойти с дистанции и не исполнить свои обязательства.

Федеральное агентство по туризму «не наделено полномочиями по проведению мероприятий по контролю и (или) надзору за организациями, осуществляющими туристскую деятельность», ответила на запрос РБК представитель ведомства Екатерина Костина. Однако, по ее словам, «Ростуризмом начата работа по анализу представленных сведений, готовятся соответствующие запросы туроператорам» — Ростуризм может обратиться в Минкультуры для инициирования такой проверки.

Правительство, как следует из ответа Ростуризма, со своей задачей справилось. ​Поправки, которые были внесены в закон «Об основах туристской деятельности в РФ», «направлены прежде всего на повышение защиты интересов туристов и качества предоставляемых услуг, а также на усиление ответственности туроператоров».