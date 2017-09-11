ОФЗ под страхом санкций

Центробанк оценил риски новых ограничений на международном долговом рынке

Массовые распродажи ОФЗ в случае ужесточения антироссийских санкций со стороны США могут привести к падению достаточности капитала некоторых банков, считает ЦБ. Это также повысит стоимость внутренних заимствований Минфина России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России впервые оценил потенциальное влияние на российский финансовый рынок возможного ужесточения антироссийских санкций со ​стороны США. «Минфин США будет изучать вопрос о введении ограничений на вложения в ОФЗ до февраля 2018 года», — говорится в соответствующей главе документа «Обзор рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

Если ограничения будут введены, резиденты США, которые держат российские госбумаги, должны будут от них избавиться, а это означает массовую распродажу сформированных портфелей, что вызовет обесценение бумаг при одновременном росте их доходностей как отражения возросших рисков, указывают эксперты.

«В случае реализации сценария сдвига кривой доходностей из‑за распродаж со стороны нерезидентов эффект для банковского сектора не будет иметь системного характера», — оценил ЦБ эту опасность. Впрочем, опрошенные РБК финансовые эксперты придерживаются иного мнения.

ОФЗ — это вид российских долговых госбумаг, выпускаемых Минфином РФ, все выпуски ОФЗ включены Банком России в ломбардный список, а значит, банки могут привлекать у регулятора кредиты под залог этих бумаг. Кроме того, более 30 российских банков получили от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) субординированные займы в виде ОФЗ в рамках программы докапитализации. Общий номинальный объем ОФЗ на 1 июня 2017 года составляет 6,16 трлн руб., из которых 1,8 трлн руб.,​ или 30,7%, по данным ЦБ, приходится на нерезидентов.

Оценка ЦБ

Свою довольно оптимистичную оценку ЦБ основывает на том, что «ключевым фактором ценообразования на рынке ОФЗ остается внутренний спрос».

«Доля российских инвесторов в торгах на первичном и вторичном рынках остается значительной и составляет около 60–70%», — говорится в документе ЦБ. Факт стабильности ситуации на рынке ОФЗ даже при выходе из этих бумаг нерезидентов доказан исторически, отмечает регулятор. «На историческом горизонте (в том числе в феврале и июне 2017 года) отмечались периоды низкого присутствия нерезидентов на рынке ОФЗ, при этом ситуация на рынке оставалась стабильной», — говорится в обзоре.

Однако эффект для некоторых банков может быть серьезным настолько, что они могут нарушить минимальную регулятивную планку по общей достаточности капитала. «При существенном сдвиге кривых доходности на 400 базисных пунктов (б.п.) из‑за распродаж со стороны нерезидентов у небольшого количества отдельных банков будет отмечаться снижение показателя достаточности капитала Н1.0 ниже установленного минимального уровня (8%)», — указано в обзоре.

Рыночные страхи

Названный ЦБ порог обесценения ОФЗ в пределах 400 б.п. эксперты считают вполне реалистичным в случае введения дополнительных санкций, по некоторым прогнозам, он может быть и больше.

«Сам факт введения санкций против ОФЗ вызовет продажи со стороны нерезидентов и, возможно, сначала со стороны локальных игроков», — прогнозирует главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой. По его мнению, эффект может быть и больше ожиданий ЦБ. «В 2014 году после введения санкций с июня по ноябрь доходности выросли на 200 б.п., в декабре на фоне обвала рубля — еще на 350–400 б.п.», — напоминает он.

Опрошенные РБК эксперты более категоричны, чем ЦБ: по их мнению, обесценение ОФЗ в случае ужесточения антироссийских санкций окажет влияние на весь финансовый рынок, но в первую очередь на банки. По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, столь существенный сдвиг кривой доходности повлияет на все ставки финансового рынка, что прямо или косвенно затронет все банки.

Под наибольшим риском окажутся те игроки, у которых большой объем этих бумаг в торговом портфеле. «Из-за значительной отрицательной переоценки бумаг в портфелях банков в результате роста доходности ОФЗ банки, у которых доля этих бумаг в портфеле существенна, понесут убыток, — рассуждает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. — В частности, для десятилетних ОФЗ такой рост доходности будет означать падение стоимости на 20%». По мнению вице-президента по торговым операциям Альфа-банка Сергея Осмачека, воздействие на любой банк будет тем больше, чем больше в его портфеле долгосрочных бумаг, причем не только ОФЗ, но и корпоративных. Если просядут ОФЗ, вслед за ними пойдут и другие бумаги, поясняет он.

Фото: Олег Яковлев / РБК

С дополнительными трудностями в случае реализации этого сценария столкнутся банки, достаточность капитала которых находится на минимально допустимом уровне, отмечают эксперты. «Для крупных банков с хорошим запасом капитала убыток от переоценки будет компенсирован этим запасом, — рассуждает Денис Порывай. — Для банков со значительным объемом ОФЗ в портфеле и небольшим запасом по капиталу убыток по ценным бумагам из-за обесценения вложений в ОФЗ может привести к нарушению норматива, а вслед за этим даже к введению временной администрации». Впрочем, определенно назвать такие банки он затруднился.

По оценкам Порывая, крупнейший держатель ОФЗ из числа российских банков — это Сбербанк, по информации из презентации банка по итогам по МСФО за первое полугодие 2017 года, объем принадлежащих ему ОФЗ составляет порядка 1,08 трлн руб. При этом в целом вложения банков в ОФЗ составляют 2,4 трлн руб., подсчитал Денис Порывай, а на втором месте — ВТБ, портфель ОФЗ которого превышает 400 млрд руб. РБК запросил топ-10 крупнейших банков относительно принадлежащих им ОФЗ и последствий в случае рассмотренного ЦБ сценария, однако к вечеру пятницы ответ предоставили только ВТБ и Альфа-банк. «Никакого существенного влияния на финансовые результаты банка это не окажет», — сообщили в пресс-службе ВТБ. «Большая часть ОФЗ в торговом портфеле банка — ОФЗ с плавающей ставкой. В этих инструментах иностранцы практически не участвуют, а значит, и потенциальное исчезновение спроса в связи с санкциями этим инструментам не грозит, — передал через пресс-службу вице-президент по торговым операциям Альфа-банка Сергей Осмачек. — В связи с вышесказанным влияние на финансовый результат предполагаемого ЦБ роста доходностей ОФЗ на 400 б.п. именно через ОФЗ в торговом портфеле будет несущественным». Сбербанк не ответил на запрос РБК. Впрочем, у всех игроков из топ-10 достаточный запас капитала: от 3 до 5 п.п., а у отдельных запас доходит до 9 п.п.

Отдельно стоит санируемый ЦБ банк «ФК Открытие»: его реальную достаточность капитала сейчас оценивает регулятор.

На особом положении

Особняком стоит группа банков, получавших ОФЗ в капитал в качестве меры господдержки, указывают эксперты: они могут испытать дополнительный негативный эффект, но не напрямую от их обесценения, а косвенно, через связанные с этими ОФЗ обязательства.

По мнению Дениса Порывая, докапитализированные с помощью ОФЗ банки могут столкнуться со снижением процентной маржи по ранее выданным кредитам, если ставки на финансовом рынке вырастут. «Эти банки вместе с ОФЗ получили обязательство кредитовать реальный сектор по низким ставкам, — напоминает эксперт. — При росте ставок привлечения у этих банков может возникнуть разрыв стоимости фондирования и кредитования».

Прогноз утешительный

По мнению ЦБ, выход нерезидентов из российских ОФЗ может быть компенсирован ростом спроса на эти бумаги со стороны локальных инвесторов. Как отметил регулятор, ранее при выходе нерезидентов из этих бумаг отток компенсировался ростом вложений со стороны системно значимых кредитных организаций.​ «Спросу на ОФЗ со стороны резидентов также будет способствовать действующая система стандартных инструментов рефинансирования ЦБ, поскольку ОФЗ выступают в качестве наиболее востребованного инструмента обеспечения в операциях РЕПО с ЦБ», — говорится в обзоре.

«После первоначального шока, который все же будет, заместить большую часть нерезидентов возможно, учитывая, что финансирование дефицита бюджета за счет суверенных фондов перевело банки в состояние структурного профицита ликвидности, и он будет расти, — утверждает Дмитрий Полевой. — На эти деньги власти, вероятно, и ориентируются, когда говорят, что мы сможем нерезидентов заместить. Однако чтобы заинтересовать локальных игроков, доходность ОФЗ должна вырасти как минимум до уровня ключевой ставки, то есть на 150 б.п.». Плюс понадобится премия — еще как минимум 50–100 б.п., ведь до кризиса спред ОФЗ к рыночным ставкам был положительным», — указывает Полевой.