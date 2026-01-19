Как Гренландия заставила ЕС и США возобновить торговую войну

ЕС готовит ответ на пошлины США, введенные Дональдом Трампом в связи с политикой союза в отношении Гренландии. Как развивается конфликт между трансатлантическими партнерами и есть ли у них шанс договориться — в материале РБК

Фото: Sean Gallup / Getty Images

На этой неделе состоится внеочередной саммит лидеров ЕС, созванный в связи с «важностью последних событий в отношении Гренландии». Его проведение глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал после того, как президент США Дональд Трамп 17 января объявил о введении 10-процентных пошлин против восьми европейских стран — Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Как предупредил Трамп, они вступят в силу с 1 февраля и будут действовать до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. Глава Белого дома также пригрозил, что с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.

США вернулись к идее присоединить Гренландию — автономную территорию, входящую в состав Дании, — в начале этого года. По словам американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Америке для обороны. 7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп обсуждает со своей занимающейся национальной безопасностью командой возможную покупку острова. 10 января сам Трамп заявил, что США готовы «что-то предпринять» в отношении этой территории даже без согласия ее жителей. Госсекретарь США Марко Рубио заверил конгресс, что заявления по поводу Гренландии не означают военного вторжения, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании. Все это привело к серьезному обострению отношений ЕС и США.

Гренландия — самый большой остров в мире, он расположен северо-восточнее побережья Северной Америки. Площадь — около 2,2 млн кв. км, население — 57 тыс. человек. Правительство Гренландии отвечает за большинство внутренних дел, включая образование, здравоохранение и разработку природных ресурсов. За Данией последнее слово в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Гренландцы получают два паспорта, гренландский и датский, и являются гражданами ЕС. В 2024-м правительство острова обнародовало Стратегию внешней политики, обороны и безопасности на 2024–2033 годы под названием «Гренландия в мире — ничего о нас без нас». В 1951 году, через два года после вступления Дании в НАТО, между датским и американским правительствами было подписано соглашение, согласно которому страны осуществляют совместную оборону острова. В Гренландии находится американская военно-космическая база Питуффик. С 2009 года между Данией и Гренландией действует соглашение, согласно которому остров может получить независимость после проведения референдума.

Какой ответ Трампу готовит ЕС

В перечне стран Старого Света, против которых Трамп решил ввести дополнительные пошлины, оказались те государства, которые на прошлой неделе отправили в Гренландию своих военных, что американский президент назвал «очень опасной игрой», хотя формально это было сделано в рамках инициативы по созданию совместной миссии НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе. Ее целью заявлено ослабление напряженности в отношениях с США, вызванной гренландскими амбициями Вашингтона.

Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в опубликованном 18 января совместном заявлении отметили, что объявленные Вашингтоном пошлины «подрывают трансатлантические отношения». Однако представители ЕС подчеркнули, что они «привержены укреплению безопасности в Арктическом регионе как общему трансатлантическому интересу» и запланированные в Гренландии военные учения «не представляют угрозы ни для кого». В заявлении также выражена «полная солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии».

Премьер Италии Джорджа Мелони пояснила, что инициатива стран ЕС о направлении военных в Гренландию «не должна восприниматься в антиамериканском ключе». По ее словам, Европа разделяет обеспокоенность Трампа по поводу происходящего в Арктическом регионе, и потому союзникам необходимо работать совместно и не допускать эскалации.

Примечательно, что почти сразу после решения Вашингтона ввести дополнительные пошлины в Берлине отдали «тайный приказ» о выводе военных бундесвера из Гренландии (всего ФРГ направила на остров 15 солдат и офицеров во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули). Позже в немецком военном ведомстве назвали решение о прекращении миссии плановым, отметив невозможность ее продления из-за плохих погодных условий. 19 января о завершении миссии в Гренландии заявили и власти Нидерландов.

Тем временем Евросоюз приступил к разработке ответных экономических мер против США. 18 января было созвано экстренное совещание на уровне послов 27 стран блока. Как сообщил Spiegel со ссылкой на источники, на этой встрече обсуждались в том числе ответные пошлины, затрагивающие американские поставки на общую сумму €93 млрд, и введение ограничений для компаний США, работающих на европейском рынке. Перечень американских товаров, которые могут попасть под повышенные пошлины, был подготовлен в ЕС еще в прошлом году, когда Трамп начал свои тарифные войны, но его вступление в действие отложили до 6 февраля. По информации издания, вчера вечером послы не пришли к окончательному решению, однако условились, что реакция ЕС обязательно должна последовать. Эту информацию со ссылкой на свои источники подтверждает Financial Times, указывая на «самый серьезный кризис трансатлантических отношений за десятилетие».

Еще один способ воздействия на США — приведение в действие так называемого инструмента по борьбе с принуждением (Anti-Coercion Instrument, ACI). Речь идет о юридическом механизме, который снимает любые бюрократические препятствия для ответных мер в случае экономического давления на страны союза и позволяет вводить ограничения на внешнюю торговлю, инвестиции, а также участие тех или иных компаний в европейских тендерах. Этот инструмент, получивший в СМИ название «торговая базука», был разработан после того, как Китай попытался оказать давление на Литву, которая согласилась в 2021 году открыть у себя представительство Тайваня, хотя формально и поддерживала принцип «одного Китая».

По информации Le Figaro, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен добиваться активации ACI, если новые торговые пошлины США вступят в силу. Би-би-си со ссылкой на источники сообщает, что в самое ближайшее время страны ЕС не будут вводить в действие этот механизм. «Хотя многие государства — члены союза не против изучить возможности применения ACI против США, большинство призвало к диалогу с Трампом, прежде чем высказывать прямые угрозы», — утверждают источники Financial Times.

Консультации профильных европейских ведомств продолжаются: 19 января в Берлине, в частности, прошла встреча министров финансов ФРГ и Франции — стран, которые координируют подготовку ответа США. Как стало известно в минувшие выходные, Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения с США. Об этом 17 января сообщил в своем аккаунте в X Манфред Вебер, лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте, указав на невозможность одобрить соглашение в свете угроз Трампа. Позже в эфире ZDF Вебер пояснил, что это «первый сигнал» Вашингтону. «Таким образом, Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ для американской продукции на внутренний рынок ЕС», — пояснил он.

Голосование в Европарламенте насчет отмены ввозных пошлин на американские промышленные товары, которая является одним из ключевых пунктов торгового соглашения, заключенного между ЕС и США летом 2025 года, было запланировано на 26 января. Как стало известно Politico, 21 января Европарламент может официально подтвердить заморозку ратификации.

В конце июля 2025 года Дональд Трамп объявил о достижении торговой сделки с ЕС. Первоначально США намеревались обложить европейский импорт 30-процентными пошлинами, повысив их втрое против нынешних 10%, но в итоге согласились установить тариф в размере 15% в отношении большинства импортируемых из Европы товаров, включая полупроводники, фармацевтическую продукцию и автомобили (с апреля последняя категория облагалась пошлиной 27,5%). В обмен Евросоюз согласился не только предоставить льготный таможенный режим для американских товаров, но и в ближайшие три года приобрести энергоносители из США на $750 млрд (прежде всего СПГ), а также инвестировать в американскую экономику $600 млрд. По словам Трампа, страны ЕС также пообещали закупить «огромное количество» военной техники. «15% — это лучшее, что мы могли получить», — сказала после переговоров с Трампом Урсула фон дер Ляйен, которую позже неоднократно критиковали за «несбалансированную» торговую сделку с США.

Возможен ли компромисс насчет Гренландии

До экстренного саммита в Брюсселе европейцы должны провести переговоры с президентом США на полях Всемирного экономического форума в Давосе, стартовавшего сегодня. Как сообщалось ранее, 21 января на полях форума может пройти отдельная встреча Трампа с фон дер Ляйен. По информации Financial Times, сейчас консультации советников по национальной безопасности в Давосе 19 января перефокусировались с ситуации на Украине на Гренландию.

Как отмечает Politico, за последний год европейские лидеры отладили процедуру экстренного обмена мнениями, которая запускается «всякий раз, когда Трамп делает что-то неожиданное и потенциально вредное»: у них появился совместный чат, в котором участвуют Макрон, его финский коллега Александр Стубб, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также фон дер Ляйен. Как отмечает издание, доминирующий подход заключается в том, чтобы сохранять спокойствие и реагировать на конкретные действия президента США, не поддаваясь на провокационные реплики. Однако резкие высказывания Трампа «нарушили равновесие».

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин называет приостановку ратификации торгового соглашения с США серьезной мерой со стороны ЕС. «Мы наблюдали в течение прошлого года, как Евросоюз глотал горькие пилюли от США в виде того самого торгового соглашения, а также давления по части повышения военных расходов. Теперь же риторическая угроза государственной целостности одной из стран — членов ЕС подталкивает блок коллективно и четко отреагировать на претензии Вашингтона», — прокомментировал РБК эксперт.

Однако, по его мнению, ЕС не готов на масштабную конфронтацию с Вашингтоном ни в торговой, ни в экономической сферах — и тем более в военно-политической. «Интересы Европы по-прежнему сосредоточены в ориентации на Вашингтон. При этом европейцы сейчас входят в некий режим ожидания — сначала промежуточных выборов в США, а затем и президентских, на которых, возможно, нынешний лидер США сменится на более удобного для Европы кандидата от Демократической партии. Пока что их цель — переждать этот шторм в трансатлантических отношениях», — считает Шеин. Идеальным вариантом как для США, так и для Европы эксперт назвал возвращение фокуса международной повестки на украинский трек.

«Что касается Гренландии, то европейцы продолжат говорить о том, что если Трампа не устраивает ситуация с безопасностью острова, то для решения этой проблемы есть Североатлантический альянс. Они также продолжат предлагать совместные операции и миссии там. Однако важно понимать, что Трамп говорит об угрозе для Гренландии со стороны России и Китая только в качестве аргументации для того, чтобы распространить там американское влияние», — заключил эксперт.