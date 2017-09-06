По миру за знаниями

Сколько стоит обучение за границей

Получить диплом известного иностранного вуза престижно, но далеко не всем по карману. Есть ли способ поступить в университет за рубежом бесплатно либо с минимальными затратами?

Фото: Тим Яржомбек для РБК

Согласно данным UNESCO за 2015 год (последняя доступная статистика), за рубежом обучаются более 50 тыс. российских студентов, что составляет 1,5% от общемирового количества иностранных учащихся. Официальной статистики о том, в какие страны чаще всего ездят российские студенты, не существует. Но опрошенные РБК участники рынка образовательных услуг назвали несколько популярных направлений студенческой миграции. Абсолютные лидеры — США и Великобритания. Среди европейских стран это Германия, Франция, Чехия, Финляндия, Италия, Швеция. Набирает популярность у иностранных студентов и Китай.

«Жизнь и образование становятся глобальными, а академическая миграция — мировым трендом. Учеба в другой стране сегодня дает возможность не только получить уникальные знания, но и ценный социальный опыт, возможность понять критерии жизни за рубежом и получить выгодные и интересные связи», — говорит директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Однако желание учиться в другой стране не всегда совпадает с финансовыми возможностями кандидатов. «Учиться за границей действительно дорого. С момента резкого скачка курса доллара поток желающих уехать за границу резко сократился», — говорит Ирина Абанкина.

Проанализировав стоимость обучения (цена курса обучения и требования к гарантийной сумме на счете) в самых популярных у русских студентов странах, РБК выяснил, сколько стоит получить диплом в зарубежном университете и как можно сократить эти расходы.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Цена вопроса

США являются не только самой «желанной» страной для многих российских студентов, но и самой дорогой. Стоимость американского образования составляет в среднем около $25 тыс. в год, говорит ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Гульнара Краснова. Вузы, возглавляющие самый авторитетный рейтинг в области высшего образования — рейтинг QS World University Rankings (MIT, Гарвард, Стэнфорд, Калифорнийский технологический институт), обойдутся дороже. Стоимость обучения по программам бакалавриата в них варьируется от $47,3 тыс. до $66,9 тыс., магистратуры — от $44 тыс. до $66,9 тыс. При этом стоимость образования в американских вузах, занимающих низшие позиции рейтинга (университеты Небраски — Линкольна или Южной Флориды) составит в среднем $7–9 тыс.

Университеты Великобритании хоть и дешевле, чем США, но также по карману немногим. «В Соединенном Королевстве за степень бакалавра придется отдать от £9 тыс. ($11,6 тыс. по кросс-курсу фунта к доллару на Лондонской бирже) в год. Магистратура обойдется дороже — от £18 тыс. ($23,3 тыс.). При этом даже подача документов в магистратуру в большинстве британских вузов платная и стоит около £50 ($64,9)», — говорит Гульнара Краснова.

Год обучения на бакалавра в Кембридже, Оксфорде и Университетском колледже Лондона (первые три британских вуза, входящие в топ-10 рейтинга QS) стоит от £15,2 тыс. ($19,6 тыс.) до £18,6 тыс. ($24 тыс.). Стоимость магистратуры колеблется в этих же пределах.

В ряде европейских стран (например, в Чехии, Франции и Германии) образование бесплатное, но только если программы обучения идут на местном языке. При этом студенту понадобится оплатить обязательный семестровый взнос (от €150 до €1,5 тыс.). «Этот взнос идет на оплату членства в студенческом союзе, который дает возможность пользования библиотекой, скидки в студенческих столовых и при использование городского транспорта», — объясняет специалист по образованию за рубежом UniPage (международная организация, специализирующаяся на высшем образовании за рубежом) Екатерина Соловова.

Из европейских стран с бесплатным англоязычным образованием участники рынка называют Норвегию. Подобные программы бакалавриата и магистратуры есть в большинстве норвежских вузов, включая университеты Осло и Бергена. Также отдельные бесплатные англоязычные программы (как правило, в магистратуре) предлагают вузы Германии. Впрочем, в европейских вузах, находящихся на топовых позициях в рейтинге QS (без учета британских университетов), — Швейцарской высшей технической школе Цюриха и Университете Копенгагена — бесплатное образование не предусмотрено.

Китай, который набирает популярность у студентов по всему миру, считается на данный момент одним из самых доступных вариантов, говорят эксперты. По словам Красновой, стоимость обучения в китайских университетах составляет $2–5 тыс. в год за программы бакалавриата. В такую же сумму обойдется и магистратура.

Даже в том случае, если образование является бесплатным, абитуриенту нужно иметь определенную сумму на банковском счете для получения студенческой визы — надо будет предоставить выписку в посольство. Германия требует иметь не менее €8,7 тыс., Франция — не менее €7,4 тыс. «Для получения визы в Норвегии выписка со счета должна быть выше €10 тыс. на весь учебный год. В Швеции — €10 тыс., в Финляндии — €7 тыс., в Эстонии — €5 тыс.», — поясняет заместитель директора Скандинавской школы Георгий Уфимцев.

Также все вузы требуют от кандидатов подтверждение владения иностранным языком. Для англоязычных программ основным показателем является сертификат на знание английского языка TOEFL. Центры тестирования расположены в 27 российских городах, стоимость теста — $260, или 15 тыс. руб. Для британских вузов понадобится сертификат другого теста, IELTS (цена 15–22 тыс. руб. в зависимости от города). В европейских вузах помимо англоязычных тестов требуют доказать уровень владения местным языком (либо во время вступительных экзаменов, либо предъявив результаты пройденного в родной стране теста). Например, французский тест DELF стоит от 2,5 тыс. до 3 тыс. руб. в зависимости от места сдачи.

Фото: Reuters

Стипендия из-за границы

Искать материальную поддержку на обучение за границей можно на разных уровнях. Гранты и стипендии предоставляют университеты, правительства стран или региональные власти, министерства иностранных дел или образования, международные образовательные центры, благотворительные фонды и частные организации. Объединяет все варианты одно условие: компенсация обучения распределяется на конкурсной основе, поэтому претендент на подобную помощь должен в первую очередь оценить свои достижения.

«При должном оформлении своего академического профайла и наличии научных публикаций, опыта работы в соответствующей сфере, рекомендаций от авторитетных профессоров, наличии сильного мотивационного письма есть все шансы получить большую часть покрытия стоимости обучения или даже полное покрытие», — говорит Екатерина Соловова.

По ее словам, 100-процентная компенсация образования встречается крайне редко. Опрошенные РБК эксперты единогласны в том, что получить подобный грант удается примерно 1% студентов.

Одна из самых гибких систем грантов — в США, считают опрошенные участники рынка. Здесь, например, предусмотрена особая категория материальной поддержки для нуждающихся студентов (need-based scholarships). Если доход семьи учащегося менее $65 тыс. в год, то стипендия полностью покрывает обучение.

Одной из старейших в мире считается американская программа Fulbright, рассчитанная на магистратуру. Согласно информации на официальном сайте программы, чтобы принять в ней участие, кандидат должен быть не старше 30 лет, иметь высшее образование, сдать TOEFL на 80–100 баллов в зависимости от своей специализации. Сроки подачи документов — с февраля по май на год вперед. То есть конкурс на 2019/20 учебный год будет объявлен в феврале 2018 года.

Особенность Fulbright в том, что она покрывает абсолютно все затраты участника: билеты и визовый сбор, проживание, страховку и саму образовательную программу. Более того, в рамках первого этапа конкурса кандидат сдает экзамен TOEFL также за счет программы (ему даже оплатят переезд и проживание, если в его родном городе не будет возможности сдать экзамен). Грантополучатель также имеет ежемесячную стипендию ($2,5–3 тыс.).

В США можно претендовать на грант для бакалавра. Так, правительственная программа UGRAD компенсирует студентам первого—четвертого курсов визовые издержки, оплату билетов, обучения, проживания и медстраховку. Однако подобные программы для учеников первых курсов — большая редкость, говорят эксперты. «Это обусловлено незаинтересованностью вуза и государства, стипендиального фонда или других финансирующих организаций в начинающих зарубежных специалистах», — поясняет Екатерина Соловова. ​

Собственные стипендии предлагают американские вузы. Причем чем престижнее вуз, тем более гибкую систему квотирования он предлагает. В Гарварде более 50% студентов получают финансовую помощь от вуза. Например, если доход семьи учащегося менее $65 тыс. в год, то стипендия полностью покрывает обучение.

Старейшей стипендией в Великобритании считается Chevening (ориентирована на магистратуру). «Она является единственной доступной для россиян британской стипендией, которая покрывает полностью расходы стипендиатов не только на обучение в Соединенном Королевстве, но и ежемесячную стипендию, проезд до места учебы и обратно, проживание и обустройство, затраты на исследования при написании диссертации», — рассказывают в пресс-службе Британского совета.

Прием заявок на программу также идет с конца лета до конца осени на год вперед. Так набор на 2018/19 год стартовал 7 августа и продлится до 7 ноября. В январе кандидаты, чьи заявки одобрили, будут приглашены на собеседование.

Кандидаты должны иметь степень бакалавра, опыт работы по специальности не менее двух лет (что повышает вероятность возвращения студента на родину после обучения) и уровень английского языка, который соответствует IELTS 6.5. Также необходимо подать заявку на три различные программы обучения в одном вузе или на одну и ту же программу, но в трех вузах. В соответствии с требованиями стипендиальной программы получившие грант студенты должны вернуться на родину и прожить там в течение двух лет после окончания обучения.

Многие британские университеты предоставляют финансирование, но это, как правило, частичные стипендии, покрывающие в среднем от 30 до 70% стоимости обучения в зависимости от конкретного вуза. «Подать на подобный грант можно только после получения письма о зачислении в данный вуз», — отмечают в пресс-службе Британского совета.

Самая известная европейская программа международных грантов — комплекс стипендий Erasmus+. «В рамках Erasmus+ есть магистерские и аспирантские программы Erasmus Mundus, а также международная краткосрочная мобильность для студентов (от трех до 12 месяцев) и преподавателей (от пяти до 60 дней) вузов», — пояснили РБК в Национальном офисе Erasmus+.

На программу Erasmus Mundus прием документов (на будущий учебный год) стартует в феврале-марте. Кандидаты должны иметь степень бакалавра, опыт работы по специальности, сертификат о сдаче языкового теста, а также письма с рекомендациями от преподавателей российского вуза. Прошедшим конкурс предоставляется полная стипендия, покрывающая транспортные расходы, обучение, проживание, страховку, местный транспорт, а также единовременно выделяются средства на обустройство.

Помимо этого в каждой стране существуют собственные гранты, а также стипендии отдельных вузов. Самые известные: шведская программа Visby, стипендии университета Амстердама, немецкий грант DAAD, государственная стипендия Bolsas de estudo в Португалии. Эти программы, как и тысячи подобных, предлагают полную или частичную компенсацию расходов студентам-иностранцам в зависимости от специальности, срока программы, статуса учащегося (магистратура, аспирантура). К примеру, шведская программа Visby, которая, по словам опрошенных экспертов, пользуется особой популярностью среди россиян, предполагает полное покрытие расходов на проживание и обучение, а также стипендию в размере 9 тыс. шведских крон в месяц (порядка $1133). Студенты также получают единовременную выплату на покрытие расходов, связанных с перелетом, — 5 тыс. шведских крон (€629,5).

Еще одно популярное у россиян направление — Китай — предлагает несколько правительственных программ грантов, говорит Гульнара Краснова. Сумма стипендий по ним зависит от образовательной ступени, на которой находится студент. Для бакалавров — от 1300 юаней ($198), для магистров — от 1600 юаней ($245), для аспирантов — от 1900 юаней ($290) в месяц. Условия участия сопоставимы с условиями поступления в европейские и американские вузы.

Московская школа управления «Сколково» (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Грант для своих

Получить материальную поддержку можно со стороны правительства России. В 2014 году Министерство образования и Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустили программу финансирования обучения за границей «Глобальное образование», реализует программу Московская школа управления Сколково.

Выделенные средства покрывают не только стоимость учебной программы, но и сопутствующие расходы. Последнее включает перелет, проживание, питание, страховку, учебную литературу, поясняет руководитель программы Анна Гетманская. Список вузов-партнеров можно найти на сайте программы.

«Максимально допустимая сумма гранта составляет 2,76 млн руб. ($47,8 тыс.) в год на человека. Если кандидат поступает на бесплатную программу или получает стипендию от зарубежного вуза, покрывающую всю стоимость обучения, то он может получить грант только на сопутствующие расходы. Эта сумма не должна превышать 1,38 млн руб. в год», — объясняет она. По словам Гетманской, для большинства утвержденных в программе университетов этой суммы достаточно. «Конечно, образование в США или Англии может обойтись и дороже, но участник нашей программы может попытаться выиграть стипендию зарубежного вуза или привлечь иное софинансирование. Совмещение источников возможно», — добавляет эксперт.

Грант перечисляют непосредственно студенту, а оплату всех статей расходов он производит самостоятельно. «При подаче заявки на участие в «Глобальном образовании» кандидат рассчитывает сумму, которая ему необходима с учетом нормативов программы. Стоимость учебной программы он должен подтвердить официальными документами из вуза, а максимальная сумма сопутствующих расходов нормативно закреплена», — уточняет Анна Гетманская.

У программы есть четкие критерии к кандидатам. Во-первых, участниками программы могут стать только российские граждане. Во-вторых, чтобы рассчитывать на грант, кандидат должен быть зачислен в университет. В-третьих, после окончания обучения он должен проработать не менее трех лет в российской организации (список из более чем 650 работодателей программы есть на сайте «Глобального образования»).

При этом если грантополучатель отчисляется из вуза без уважительной причины или отказывается работать положенные три года, то ему придется вернуть всю полученную к этому моменту сумму гранта, а также заплатить штраф в двукратном размере, предупреждает Гетманская. Обязанности сторон прописаны в документах программы, утвержденных правительством.

Жесткие условия участия в программе Ирина Абанкина считает ее главным минусом. «Подготовка к поступлению в зарубежный вуз требует много сил, времени и денег (на подготовительные курсы и преподавателей). И если кандидат рассчитывает на правительственный грант, но его в итоге не получает, тогда все эти усилия будут потрачены впустую. В Европе в отличие от России само намерение учиться уже может быть поводом для выделения материальной поддержки», — говорит она.