Макрон подписался за увольнения

Зачем президенту Франции реформа Трудового кодекса

Эмманюэль Макрон приступил к главной для себя операции на посту президента Франции: в Пятой республике объявлена реформа трудового законодательства. Профсоюзы недовольны уступками работодателям и намерены протестовать

Эммануэль Макрон (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Библия пролетария

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство представили реформу трудового законодательства. Спасти местный рынок труда пытались все три предшественника нынешнего президента, однако каждому приходилось отступать из-за протестов профсоюзов. Главная задача реформы Макрона — облегчить процедуру увольнения работников, что должно стимулировать экономику.

Проект реформы в четверг, 31 августа, представил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. «Никто не может утверждать, что наш Трудовой кодекс помогает борьбе с безработицей. Наш Трудовой кодекс у инвесторов и небольших компаний считается препятствием для найма», — заявил премьер (цитата по Bloomberg). Во французском Трудовом кодексе — 3,3 тыс. страниц и свыше 10 тыс. статей. В случае успеха реформы этот документ пополнится новыми статьями.

Экономика Франции находится в стагнации уже не первый год. Рост ВВП в 2016 году составил всего 1,2% (причем это самый лучший результат за последние пять лет). По данным Банка Франции, в первом квартале 2017 года валовой внешний долг страны составлял 213% от ВВП, государственный долг — 96% от ВВП. Безработица во Франции составляет 9,5%, по этому показателю страна занимает шестую строчку среди 28 стран ЕС, находясь в списке выше всех других крупнейших экономик блока​. Примечательно, что среди молодежи в группе 15–24 года во Франции не работает и не учится уже каждый четвертый, то есть труднее всего найти первую работу. Макрон обещает понизить безработицу за пять лет до 7,7%, на данный момент это средний уровень по ЕС.

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) в своих обзорах экономической ситуации во Франции указывает на зарегулированность трудового рынка как на главное препятствие для развития экономики. Например, для соседней Испании организация ​такой причиной называет​ низкую производительность и необходимость развития высокотехнологичных отраслей. По сути, за послевоенные десятилетия Франция построила свою версию социализма, и в трудовых спорах закон практически всегда стоит на стороне работников.

По данным ОЭСР, Франция стабильно занимает высокие места по числу ограничений и правил для увольнения сотрудников. В рейтинге зарегулированности трудовой сферы у страны 3,75 балла из шести. Из государств ОЭСР выше показатель только у Люксембурга и Турции. У России он составляет 1,25 балл​​а.

Увольнять легче и работать больше

По данным ОЭСР, только один из четырех принимаемых на работу французов оформляется по бессрочному трудовому договору, все остальные — по срочным, что ограничивает доступ сотрудника к социальным программам. Отказ предпринимателей от найма сотрудников на долгий срок объясняется сложностью процедуры увольнения. Как рассказала The New York Times владелица небольшой стекольной компании Катрин Гернё, она хотела нанять дополнительного сотрудника, однако отказалась от этой идеи, так как «он слишком хорошо знал Трудовой кодекс» и постоянно говорил, что работодатель ему «должен то и это». Налогообложение и обязательства перед работниками растут по мере роста численности персонала, поэтому не каждая компания, в которой работают 48 человек и есть необходимость увеличить штат до 50, идет на это, пишет газета. Например, в компаниях численностью от 50 человек обязательно должна быть профсоюзная ячейка, и работодатель вынужден все вопросы найма/увольнения или поощрения/наказания сотрудников решать с профкомом.

Реформа законодательства от Макрона предполагает установку предельных объемов выплат при неправомерном увольнении. Таковым считается любое увольнение, не связанное с доказанными личными проступками работника, понесенным от него ущербом или экономическим состоянием компании. Работники, по действующим законам, могут оспаривать такое увольнение в суде, который чаще всего встает на их сторону. По действующему закону, если уволенный проработал в фирме дольше двух лет, полученная через суд компенсация составляет минимум шесть окладов, а верхней границы суммы не существует. Если же человек работал менее двух лет и/или его уволили из небольшой фирмы размером менее 11 сотрудников, суд назначал компенсацию исходя из «реального ущерба сотруднику», без верхней и нижней границ. Высокие суммы компенсаций вообще вынуждали компании уклоняться от найма нового персонала, чтобы не обречь себя на проблемы при возможных увольнениях, и это, по мнению авторов законопроекта, подстегивало безработицу. По новой же реформе будет установлен потолок компенсации в три оклада после двух лет работы с возможностью увеличения размеров выплат до 20 окладов после 29 лет работы.

Протесты в отношении нового трудового законодательства. Франция. Август 2017 года (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Правительство также намерено освободить работодателя от выплаты штрафов за ошибки при процедуре увольнения, если оно само признано обоснованным.

С февраля 2000 года за свою зарплату французский наемный работник должен трудиться всего 35 часов в неделю (было — 39, в России, для сравнения, — 40). При выходе на сверхурочную работу француз за первые восемь часов переработки в неделю получает по тарифу 125% обычной расценки, а все последующие часы оплачиваются по тарифу 150%. Кроме того, во Франции запрещено работать свыше 4,5 часа без перерыва, а максимальный рабочий день не должен превышать десять часов без особой договоренности начальства с коллективом. Левые и профсоюзы яростно отстаивают эти права, поэтому все предыдущие правительства пытались обойти их влияние, передавая вопросы длительности рабочего дня и недели на уровень компаний (ничего внятного из этого не вышло) — такое предложение есть и в реформе Макрона.

Хороший старт Макрона

Последний раз реформировать Трудовой кодекс пытался предшественник Макрона социалист Франсуа Олланд. В марте 2016 года тогдашний президент презентовал программу, которая также сводилась к упрощению правил найма и увольнения. Она вызвала массовые протесты. Олланд был вынужден отказаться от многих предложений, но ему удалось утвердить положения, согласно которым работодатель получил право индивидуально обговаривать с сотрудником продолжительность рабочего дня, даже если фирма достаточно велика, чтобы иметь профсоюзную ячейку (50 и более сотрудников). Таким образом, стало возможно нанимать сотрудников на ставки, которые позволяют работать больше 35 часов в неделю без выплаты сверхурочных. Другая утвержденная реформа Олланда — экономические проблемы фирмы как легальный повод для сокращений. Компании с десятью и менее сотрудниками могут начать сокращения после месяца убытков; с 300 и менее сотрудниками — после квартала; более крупные фирмы — после года. Однако проводить свои реформы Олланд был вынужден президентскими указами, а не через парламент.

Хорошим знаком для правительства Макрона стало то, что реформу не придется проводить в обход парламента, как вынужден был делать Олланд. Еще в начале августа принятие законопроекта постановлением правительства было одобрено в парламенте, где большинство — у президентского движения «Вперед, Республика!». Окончательный план реформы должен быть принят на заседании кабинета министров 22 сентября, после чего он поступит на подпись президенту и затем вступит в силу. Следом в программе правительства идут налоговая реформа и изменение системы подготовки кадров, также призванные помочь экономике республики.

Уже на 23 сентября назначена массовая демонстрация «Непокоренной Франции» — крупнейшей ультралевой партии, лидер которой Жан-Люк Меланшон получил на президентских выборах 19,6% голосов. До этого, 12 сентября, должна состояться общенациональная акция протеста против реформы, организованная старейшим французским профсоюзом CGT. Меланшон сравнил использование постановления правительства для проведения трудовой реформы с государственным переворотом, а лидер CGT Филипп Мартинес заявил, что «идет наступление на Трудовой кодекс и права рабочих будут попраны».

Вместе с тем руководство других ведущих профсоюзов Франции принимало участие в консультациях с властями и выразило удовлетворение готовностью правительства к компромиссам. Последние переговоры прошли в четверг на прошлой неделе, прямо перед презентацией реформы. По итогам беседы глава крупнейшего профсоюза страны CFDT Лоран Берже подчеркнул свое несогласие с некоторыми положениями документа, добавив, что не поддерживает призыв CGT к демонстрациям.

Наконец, объединения работодателей одобрили реформу Макрона, которая устраняет для них большое число препятствий при найме новых сотрудников. Опрошенные Bloomberg экономисты также поддержали реформу. С одной стороны, она необходима, чтобы развязать руки президенту во внутренней политике, а с другой — позволит наладить отношения с соседями в ЕС, которые критикуют Париж за недостаточные усилия по оздоровлению экономики.

«Во многих странах ЕС безработица уже падает. Проблема лишь в большом государстве неподалеку отсюда, которому не удается справиться с безработицей. И я неспроста сейчас говорю по-французски», — заявил на прошлой неделе в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Между тем индекс делового климата во Франции, который высчитывает статистический институт Insee, продолжает расти. Если в июле он достиг 107 пунктов (максимум с 2012 года), то в августе — уже 109 пунктов (максимум с 2011 года).

Популярность же самого Макрона у населения продолжает снижаться. По данным на 26 августа, социологическое бюро Ifop оценивало рейтинг поддержки президента на уровне 40%. После инаугурации в мае показатель составлял 62%, а в июне даже вырос до 64%.