 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 1,03 x 20 2 36 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,8 2 11 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6,1 x 4 2 1,57 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5,2 x 4,6 2 1,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 3,95 x 3,15 2 2,08 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Лыжник Терентьев объяснил, почему не подавал заявку на нейтральный статус

Лыжник Терентьев: «Не подавал заявку на нейтральный статус и не планирую»
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр заявил, что знает, какой будет ответ, поэтому даже не планирует подавать заявку в FIS
Александр Терентьев
Александр Терентьев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев не планирует подавать заявку на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом он рассказал «РИА Новости».

В субботу Терентьев выиграл личный спринт классическим стилем на шестом этапе Кубка России в Казани.

«Нет, я не подавал [заявку на получение нейтрального статуса]. И не планирую. Потому что знаю, какой ответ будет для меня. И зачем мне это нужно?» — сказал Терентьев.

Лыжник отметил, что переживал из-за пропуска Олимпийских игр 2026 года, но уже не думает об этом. «Сейчас уже даже не хочу вспоминать. Не знаю, что будет завтра. Сегодня я победил — и я рад этому», — добавил спортсмен.

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны. Из лыжников нейтральные статусы выдали пока только Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, отказ получили Сергей Ардашев, Алина Пеклецова, Ксения Шорохова и Сергей Волков.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи нейтральный статус
Материалы по теме
Терентьев выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в полуфинале
Спорт
Российский лыжник оспорил в CAS отказ в выдаче нейтрального статуса
Спорт
Дегтярёв ответил критикам спортсменов, выступающих в нейтральном статусе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Посол России назвал провокационным заявление Хорватии о Шпицбергене Политика, 18:07
Один день в премиальном поселке «Папушево Парке» РБК и Папушево Парк, 18:02
«Реал» впервые победил после увольнения Хаби Алонсо Спорт, 17:57
Оправданный экс-губернатор Белых жаловался на депрессию в СИЗО Политика, 17:56
Следком показал последствия взрыва в кафе в Ставрополье. Видео Общество, 17:42
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
В Японии сообщили о переданном депутатом послании Путину от премьера Политика, 17:29
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
МЮ обыграл «Манчестер Сити» в первом матче с новым главным тренером Спорт, 17:25
В Ангарске произошел пожар в торговом центре Общество, 17:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Дания и Франция провели совместные тренировочные полеты над Гренландией Политика, 16:47
Лыжник Терентьев объяснил, почему не подавал заявку на нейтральный статус Спорт, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
В Москве простились с Игорем Золотовицким. Фоторепортаж Общество, 16:35 