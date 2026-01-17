Лыжник Терентьев объяснил, почему не подавал заявку на нейтральный статус
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев не планирует подавать заявку на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом он рассказал «РИА Новости».
В субботу Терентьев выиграл личный спринт классическим стилем на шестом этапе Кубка России в Казани.
«Нет, я не подавал [заявку на получение нейтрального статуса]. И не планирую. Потому что знаю, какой ответ будет для меня. И зачем мне это нужно?» — сказал Терентьев.
Лыжник отметил, что переживал из-за пропуска Олимпийских игр 2026 года, но уже не думает об этом. «Сейчас уже даже не хочу вспоминать. Не знаю, что будет завтра. Сегодня я победил — и я рад этому», — добавил спортсмен.
Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны. Из лыжников нейтральные статусы выдали пока только Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, отказ получили Сергей Ардашев, Алина Пеклецова, Ксения Шорохова и Сергей Волков.
