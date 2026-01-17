Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для возвращения курян

Украина ставит России неприемлемые условия возвращения 12 жителей Курской области, которые находятся на украинской территории, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, Киев предлагает одновременно «репатриировать» гражданских лиц, которые находятся в России под следствием. «Их [жителей Курской области]не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий, а условия ставятся», — сказала омбудсмен, которая находится в рабочей поездке в Женеве (цитата по «РИА Новости»).

По этой причине диалог о возвращении россиян ведется уже более девяти месяцев, добавила Москалькова.

О том, что на Украине остаются 12 жителей Курской области, ранее сообщали Москалькова и замглавы МИД Михаил Галузин.

В декабре омбудсмен заявила о договоренности с Киевом решить вопрос возвращения мирных жителей «в самое ближайшее время». Позднее в том же месяце состоялся обмен, в результате которого домой вернулись 15 россиян из Астрахани, Москвы, Тюмени, Ростова-на-Дону, Белгорода, Курска. Со своей стороны Москва вернула на родину граждан Украины, сообщала Москалькова.

В конце прошлого года Галузин говорил, что в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, в Россию с территории Украины вернулись 2,3 тыс. военных и около 170 гражданских лиц, а на Украину — около 2,4 тыс. военнослужащих и около 170 гражданских. Кроме того, Москва передала Киеву около 12 тыс. тел погибших военных и вернула около 200, заявлял дипломат.

Материал дополняется