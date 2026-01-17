 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для возвращения курян

Сюжет
Военная операция на Украине

Украина ставит России неприемлемые условия возвращения 12 жителей Курской области, которые находятся на украинской территории, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, Киев предлагает одновременно «репатриировать» гражданских лиц, которые находятся в России под следствием. «Их [жителей Курской области]не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий, а условия ставятся», — сказала омбудсмен, которая находится в рабочей поездке в Женеве (цитата по «РИА Новости»).

По этой причине диалог о возвращении россиян ведется уже более девяти месяцев, добавила Москалькова.

О том, что на Украине остаются 12 жителей Курской области, ранее сообщали Москалькова и замглавы МИД Михаил Галузин.

В декабре омбудсмен заявила о договоренности с Киевом решить вопрос возвращения мирных жителей «в самое ближайшее время». Позднее в том же месяце состоялся обмен, в результате которого домой вернулись 15 россиян из Астрахани, Москвы, Тюмени, Ростова-на-Дону, Белгорода, Курска. Со своей стороны Москва вернула на родину граждан Украины, сообщала Москалькова.

В конце прошлого года Галузин говорил, что в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, в Россию с территории Украины вернулись 2,3 тыс. военных и около 170 гражданских лиц, а на Украину — около 2,4 тыс. военнослужащих и около 170 гражданских. Кроме того, Москва передала Киеву около 12 тыс. тел погибших военных и вернула около 200, заявлял дипломат.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В Москве простились с Игорем Золотовицким. Фоторепортаж Общество, 16:35 
Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для возвращения курян Политика, 16:27
Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Общество, 16:17
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
В Харькове прогремели взрывы Политика, 16:13
Касаткина фразой «наконец могу дышать» высказалась о смене гражданства Спорт, 16:10
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в кафе в Ставрополье Общество, 16:04
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Президент клуба «Ахмат» опроверг гибель в ДТП чемпиона UFC Чимаева Общество, 15:57
На ЗАЭС рассказали о ситуации на станции Общество, 15:45
Резцова и Бажин выиграли пасьюты на этапе Кубка России по биатлону Спорт, 15:35
WSJ рассказала, как Трамп поменял позицию по удару по Ирану Политика, 15:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Трамп предложил Эрдогану войти в состав «Совета мира» в секторе Газа Политика, 15:28
Дзюба исключил переход в китайский клуб Слуцкого Спорт, 15:03