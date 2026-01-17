 Перейти к основному контенту
Дело Никиты Белых⁠,
0

Оправданный экс-губернатор Белых жаловался на депрессию в СИЗО

Оправданный экс-губернатор Кировской области Белых жаловался на депрессию в СИЗО
Сюжет
Дело Никиты Белых
Никита Белых
Никита Белых (Фото: Сергей Бровко / РИА Новости)

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, находясь в следственном изоляторе (СИЗО) по делу о превышении полномочий, жаловался на депрессию. Это следует из судебного решения, опубликованного в картотеке Свердловского районного суда Перми.

«Истец указывает, что моральный вред истцу выразился в нравственных страданиях, которые были причинены ему в результате действий и решений должностных лиц. <...> Незаконное уголовное преследование отрицательным отразилось на состоянии здоровья истца. Имеющиеся хронические заболевания в силу постоянного стресса и систематически переполняющих истца отрицательных эмоций систематически обострялись, вызывая гнев и депрессию», — говорится в тексте решения суда.

Дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК) было заведено в 2021 году, когда Белых находился в тюрьме. Следствие утверждало, что, будучи губернатором (2009—2016), он выделил из бюджета 448 млн руб. Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК») на строительство служебного жилья для бюджетников, однако средства были направлены на текущие нужды, а квартиры перешли в собственность компании. Также ему вменяли в вину содействие в получении займа для КРИК от одной из местных компаний. В итоге суд вынес оправдательный приговор по статье о злоупотреблении полномочиями, а по обвинению в их превышении освободил от наказания в связи с истечением срока давности. В июне 2024-го он вышел на свободу

Экс-губернатор Белых отсудил у Минфина компенсацию
Политика
Никита Белых

В июне 2016 года Белых задержали в Москве по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получил взятку в размере €400 тыс. за покровительство в бизнесе. Через месяц президент России Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия.

В 2018 году суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 48,2 млн руб., свою вину он не признал. Во время отбывания наказания в отношении него завели еще одно дело — о превышении и злоупотреблении полномочиями. Экс-губернатор вышел на свободу 21 июня 2024 года.

