Касаткина фразой «наконец могу дышать» высказалась о смене гражданства

Касаткина — о получении гражданства Австралии: «Наконец я могу дышать и жить»

Бывшая первая ракетка России получила гражданство Австралии незадолго до старта Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема»

Дарья Касаткина (Фото: Sarah Reed / Getty Images)

Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина считает особенным чувством выступление на Australian Open после получения гражданства Австралии. Об этом она рассказала на пресс-конференции перед стартом первого в сезоне турнира «Большого шлема».

«Это очень особенное чувство. У меня была мысль, что было бы здорово сыграть на турнире «Большого шлема» дома, но я никогда не представляла, что это станет реальностью. Я постараюсь насладиться этим как можно больше», — сказала Касаткина.

Ранее 17 января Касаткина выложила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото с сертификатом о присвоении гражданства Австралии и написала, что «счастлива, благодарна и свободна».

«Наконец-то я могу просто дышать, жить и делать свою работу, не беспокоясь о вещах, которые от меня не зависят», — добавила Касаткина.

Теннисистка в конце марта 2025 года получила ВНЖ и стала выступать за Австралию.

Сейчас Касаткина занимает 48-е место в мировом рейтинге (лучший результат — восьмая строчка в октябре 2022-го), на ее счету восемь титулов WTA. В составе сборной России в 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

На старте Australian Open Касаткина сыграет против Николы Бартуньковой из Чехии.