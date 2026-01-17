В Ангарске произошел пожар в торговом центре

Video

В Ангарске Иркутской области произошел пожар в торговом центре, сообщили в МЧС России по региону.

В тушении пожара принимают участие 38 человек и 10 единиц техники.

Площадь пожара устанавливается. Звеном газодымозащитной службы спасены два человека, еще три спасены с помощью автолестницы. Предварительно, пострадавших нет, заявили в МЧС России.

Материал дополняется