В Ангарске произошел пожар в торговом центре
В Ангарске Иркутской области произошел пожар в торговом центре, сообщили в МЧС России по региону.
В тушении пожара принимают участие 38 человек и 10 единиц техники.
Площадь пожара устанавливается. Звеном газодымозащитной службы спасены два человека, еще три спасены с помощью автолестницы. Предварительно, пострадавших нет, заявили в МЧС России.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко