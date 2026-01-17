 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Ангарске произошел пожар в торговом центре

В Ангарске произошел пожар в торговом центре
Video

В Ангарске Иркутской области произошел пожар в торговом центре, сообщили в МЧС России по региону.

В тушении пожара принимают участие 38 человек и 10 единиц техники.

Площадь пожара устанавливается. Звеном газодымозащитной службы спасены два человека, еще три спасены с помощью автолестницы. Предварительно, пострадавших нет, заявили в МЧС России. 

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Илья Трапезников
пожар Ангарск Иркутская область ЧП происшествие
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Посол России назвал провокационным заявление Хорватии о Шпицбергене Политика, 18:07
Один день в премиальном поселке «Папушево Парке» РБК и Папушево Парк, 18:02
«Реал» впервые победил после увольнения Хаби Алонсо Спорт, 17:57
Оправданный экс-губернатор Белых жаловался на депрессию в СИЗО Политика, 17:56
Следком показал последствия взрыва в кафе в Ставрополье. Видео Общество, 17:42
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
В Японии сообщили о переданном депутатом послании Путину от премьера Политика, 17:29
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
МЮ обыграл «Манчестер Сити» в первом матче с новым главным тренером Спорт, 17:25
В Ангарске произошел пожар в торговом центре Общество, 17:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Дания и Франция провели совместные тренировочные полеты над Гренландией Политика, 16:47
Лыжник Терентьев объяснил, почему не подавал заявку на нейтральный статус Спорт, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
В Москве простились с Игорем Золотовицким. Фоторепортаж Общество, 16:35 