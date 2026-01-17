В Москве простились с Игорем Золотовицким. Фоторепортаж
В Московском Художественном театре имени Чехова простились с актером, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Заслуженный артист России умер 14 января в возрасте 64 лет
Гражданская панихида началась утром 17 января на Основной сцене театра, куда пришли коллеги, ученики артиста и зрители.
На церемонии выступили сыновья артиста Алексей и Александр, они поблагодарили собравшихся и рассказали о последних часах жизни отца. «Папины последние слова были, когда его должны были увести в реанимацию, когда он был в тяжелом состоянии, он <...> очень сосредоточенно посмотрел и сказал: «ВО!». Он вот так ушел. Мне кажется, это был последний урок, который он нам дал», — произнес со сцены Алексей Золотовицкий (цитата по «РИА Новости»).
«Никто из нас не знает, сколько нам отмерено. Но весь ужас в том, что сколько бы мне ни было отмерено, я не смогу привыкнуть к тому, что Игоря нет», — признался актер Леонид Ярмольник (цитата по MSK1.RU).
Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист Евгений Миронов
Художественный руководитель и директор МХТ им. Чехова, народный артист России Константин Хабенский отметил, что Золотовицкий щедро делился с коллегами вниманием и опытом: «делал это ненавязчиво, легко, с хорошим чувством юмора и такта, но очень точно, всегда очень точно».
Министр культуры России Ольга Любимова
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Актер, телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания вспомнил, какое у Золотовицкого было любимое слово: «Он его говорил так, что хотелось жить, по поводу чего бы он ее ни говорил. Когда мы встретимся с Игорем, я спрошу: «Игорь, что ты скажешь? Как мы с тобой попрощались?» Игорь скажет одно слово: «Роскошно» (цитата по «РИА Новости»).
Актер и режиссер Павел Ващилин
Актриса, телеведущая Юлия Меньшова с мужем, заслуженным артистом России Игорем Гординым
Театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков
Актер Борис Щербаков
Актер, народный артист России Авангард Леонтьев
Актер Александр Самойленко
Бывший генеральный директор Большого театра (2013-2023 гг.) Владимир Урин
Актриса, народная артистка России Ольга Дроздов и актер, народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов
Медиаменеджер, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст
Телеведущий и актер Михаил Ширвиндт
Фотограф, журналист Юрий Рост
Журналист, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» (1995–2017, 2019–2023), лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)
Актер Вячеслав Невинный-младший
Народный артист России, худрук Театра Олега Табакова, директор «Современника» и глава Союза театральных деятелей Владимир Машков
Актриса, народная артистка России Марина Зудина
Актер Виктор Добронравов
Актер, радио- и телеведущий Игорь Верник
Радио- и телеведущий Вадим Верник
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев
Режиссер Евгений Гришковец
Артист балета и педагог, премьер балета Большого театра в 1992–2013 годах, ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе
Художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев
Актриса, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и актриса, театральный режиссер Евгения Дмитриева
Режиссер, гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников
Актер, народный артист России Андрей Смоляков
Актер, народный артист России Сергей Угрюмов
Жена Игоря Золотовицкого Вера Харыбина с сыновьями
Актер Никита Ефремов (справа)
Актер Павел Ворожцов держит портрет Золотовицкого.
