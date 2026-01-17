 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве простились с Игорем Золотовицким. Фоторепортаж

Опубликованы фото с прощания с актером Игорем Золотовицким

Гражданская панихида началась утром 17 января на Основной сцене театра, куда пришли&nbsp;коллеги, ученики артиста и зрители.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Гражданская панихида началась утром 17 января на Основной сцене театра, куда пришли коллеги, ученики артиста и зрители.

Фото: Андрей Любимов / РБК

На церемонии выступили сыновья артиста Алексей и Александр, они поблагодарили собравшихся и рассказали о последних часах жизни отца. «Папины последние слова были, когда его должны были увести в реанимацию, когда он был в тяжелом состоянии, он <...> очень сосредоточенно посмотрел и сказал: «ВО!». Он вот так ушел. Мне кажется, это был последний урок, который он нам дал», — произнес со сцены Алексей Золотовицкий (цитата по «РИА Новости»).

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Никто из нас не знает, сколько нам отмерено. Но весь ужас в том, что сколько бы мне ни было отмерено, я не смогу привыкнуть к тому, что Игоря нет», — признался актер Леонид Ярмольник (цитата по MSK1.RU).

Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист Евгений Миронов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист Евгений Миронов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Художественный руководитель и директор МХТ им. Чехова, народный артист России Константин Хабенский отметил, что Золотовицкий щедро делился с коллегами вниманием и опытом: «делал это ненавязчиво, легко, с хорошим чувством юмора и такта, но очень точно, всегда очень точно».

Министр культуры России Ольга Любимова
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министр культуры России Ольга Любимова

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Фото: Андрей Любимов / РБК

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер, телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания вспомнил, какое у Золотовицкого было любимое слово: «Он его говорил так, что хотелось жить, по поводу чего бы он ее ни говорил. Когда мы встретимся с Игорем, я спрошу: «Игорь, что ты скажешь? Как мы с тобой попрощались?» Игорь скажет одно слово: «Роскошно» (цитата по «РИА Новости»).

Актер и режиссер Павел Ващилин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер и режиссер Павел Ващилин

Фото: Андрей Любимов / РБК

Актриса, телеведущая Юлия Меньшова с мужем, заслуженным артистом России Игорем Гординым


 

Театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков
Фото: Андрей Любимов / РБК

Театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков

Актер Борис Щербаков
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Борис Щербаков

Актер, народный артист России Авангард Леонтьев
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер, народный артист России Авангард Леонтьев

Актер Александр Самойленко
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Александр Самойленко

Бывший генеральный директор Большого театра (2013-2023 гг.) Владимир Урин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Бывший генеральный директор Большого театра (2013-2023 гг.) Владимир Урин

Актриса, народная артистка России Ольга Дроздов и актер, народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актриса, народная артистка России Ольга Дроздов и актер, народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Медиаменеджер, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст

Телеведущий и актер Михаил Ширвиндт&nbsp;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Телеведущий и актер Михаил Ширвиндт 

Фотограф, журналист Юрий Рост
Фото: Андрей Любимов / РБК

Фотограф, журналист Юрий Рост

Фото: Андрей Любимов / РБК

Журналист, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» (1995–2017, 2019–2023), лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Актер Вячеслав Невинный-младший
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Вячеслав Невинный-младший

Фото: Андрей Любимов / РБК

Народный артист России, худрук Театра Олега Табакова, директор «Современника» и глава Союза театральных деятелей Владимир Машков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Актриса, народная артистка России Марина Зудина

Актер Виктор Добронравов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Виктор Добронравов

Актер, радио- и телеведущий Игорь Верник
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер, радио- и телеведущий Игорь Верник

Радио- и телеведущий Вадим Верник
Фото: Андрей Любимов / РБК

Радио- и телеведущий Вадим Верник

Фото: Андрей Любимов / РБК

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев

Режиссер Евгений Гришковец
Фото: Андрей Любимов / РБК

Режиссер Евгений Гришковец

Фото: Андрей Любимов / РБК

Артист балета и педагог, премьер балета Большого театра в 1992–2013 годах, ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе

Художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев
Фото: Андрей Любимов / РБК

Художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев

Фото: Андрей Любимов / РБК

Актриса, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и актриса, театральный режиссер Евгения Дмитриева

Фото: Андрей Любимов / РБК

Режиссер, гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников 

Актер, народный артист России Андрей Смоляков
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер, народный артист России Андрей Смоляков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер, народный артист России Сергей Угрюмов

Жена Игоря Золотовицкого Вера Харыбина с сыновьями
Фото: Андрей Любимов / РБК

Жена Игоря Золотовицкого Вера Харыбина с сыновьями

Актер Никита Ефремов (справа)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Никита Ефремов (справа)

Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Павел Ворожцов держит портрет Золотовицкого.

