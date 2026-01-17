 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На Троекуровском кладбище в Москве 17 января похоронили ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, передает ТАСС.

Ранее 17 января прошла церемония прощания с Золотовицким. Гражданская панихида состоялась на сцене МХТ имени Чехова, которому актер посвятил более 40 лет своей службы. Затем прошло отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Проститься с ним прибыли художественный руководитель — директор МХТ Константин Хабенский, театральный режиссер Евгений Гришковец, актеры Игорь Верник, Тимофей Трибунцев, Андрей Смоляков и другие, а также члены семьи, множество друзей и знакомых артиста.

Телеграммы на церемонию прощания прислали российский премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Артист скончался утром 14 января в возрасте 64 лет. Источник ТАСС сообщал, что у него было онкологическое заболевание.

«Если не могу пошутить — я не человек». Каким запомнят Золотовицкого
Фотогалерея 

Золотовицкий родился в 1961 году. Окончив Школу-студию МХАТ в 1983 году, он начал играть в труппе Московского художественного театра, а также сотрудничал с другими театральными коллективами. Преподавательскую деятельность он начал в конце 1980-х годов, а в 2013 году возглавил свою альма-матер — Школу-студию МХАТ. Параллельно Золотовицкий занимал пост директора Центрального дома актера имени Яблочкиной и являлся заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

В качестве режиссера он поставил спектакли «Башмачкин» и «Женитьба» по произведениям Николая Гоголя. Его кинематографическая карьера включает роли в таких фильмах, как «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Сочинение ко Дню Победы» и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, а также «Заяц над бездной» Тиграна Кеосаяна.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Игорь Золотовицкий Троекуровское кладбище Москва похороны актер школа-студия МХАТ
Игорь Золотовицкий фото
Игорь Золотовицкий
актер
18 июня 1961 года
Материалы по теме
«Если не могу пошутить — я не человек». Каким запомнят Золотовицкого
Общество
Самые известные роли Игоря Золотовицкого в кино. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В Москве простились с Игорем Золотовицким. Фоторепортаж Общество, 16:35 
Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для возвращения курян Политика, 16:27
Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Общество, 16:17
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
В Харькове прогремели взрывы Политика, 16:13
Касаткина фразой «наконец могу дышать» высказалась о смене гражданства Спорт, 16:10
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в кафе в Ставрополье Общество, 16:04
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Президент клуба «Ахмат» опроверг гибель в ДТП чемпиона UFC Чимаева Общество, 15:57
На ЗАЭС рассказали о ситуации на станции Общество, 15:45
Резцова и Бажин выиграли пасьюты на этапе Кубка России по биатлону Спорт, 15:35
WSJ рассказала, как Трамп поменял позицию по удару по Ирану Политика, 15:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Трамп предложил Эрдогану войти в состав «Совета мира» в секторе Газа Политика, 15:28
Дзюба исключил переход в китайский клуб Слуцкого Спорт, 15:03