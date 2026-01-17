Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

На Троекуровском кладбище в Москве 17 января похоронили ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, передает ТАСС.

Ранее 17 января прошла церемония прощания с Золотовицким. Гражданская панихида состоялась на сцене МХТ имени Чехова, которому актер посвятил более 40 лет своей службы. Затем прошло отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Проститься с ним прибыли художественный руководитель — директор МХТ Константин Хабенский, театральный режиссер Евгений Гришковец, актеры Игорь Верник, Тимофей Трибунцев, Андрей Смоляков и другие, а также члены семьи, множество друзей и знакомых артиста.

Телеграммы на церемонию прощания прислали российский премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Артист скончался утром 14 января в возрасте 64 лет. Источник ТАСС сообщал, что у него было онкологическое заболевание.

Золотовицкий родился в 1961 году. Окончив Школу-студию МХАТ в 1983 году, он начал играть в труппе Московского художественного театра, а также сотрудничал с другими театральными коллективами. Преподавательскую деятельность он начал в конце 1980-х годов, а в 2013 году возглавил свою альма-матер — Школу-студию МХАТ. Параллельно Золотовицкий занимал пост директора Центрального дома актера имени Яблочкиной и являлся заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

В качестве режиссера он поставил спектакли «Башмачкин» и «Женитьба» по произведениям Николая Гоголя. Его кинематографическая карьера включает роли в таких фильмах, как «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Сочинение ко Дню Победы» и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, а также «Заяц над бездной» Тиграна Кеосаяна.