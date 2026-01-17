 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посол России назвал провокационным заявление Хорватии о Шпицбергене

Николай Корчунов
Николай Корчунов (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Российский посол в Осло Николай Корчунов назвал провокационными заявления президента Хорватии Зорана Милановича о том, что США следует обратить внимание не на Гренландию, а на архипелаг Шпицберген. Об этом Корчунов заявил «РИА Новости».

«Полагаем, что данный комментарий в текущих условиях носит весьма провокационный характер», — сказал он агентству. По словам посла, такая позиция свидетельствует о тенденции в странах НАТО пренебрегать основополагающими принципами международного права даже в отношениях друг с другом. Посол подчеркнул, что Россия исходит из важности неукоснительного соблюдения Договора о Шпицбергене 1920 года, который определяет особый правовой статус архипелага.

Согласно договору, над Шпицбергеном установлен суверенитет Норвегии, но все страны-участницы, включая Россию, имеют равные права на использование его природных ресурсов. Архипелаг открыт для безвизового посещения гражданами государств, подписавших договор.

Ранее Миланович заявил, что Гренландия обладает меньшим стратегическим потенциалом, чем Шпицберген, и призвал США обратить внимание на него. «Я не знаю, видела ли американская администрация его на карте, но Шпицберген существует. В принципе, он принадлежит Норвегии. Он расположен немного восточнее Гренландии, там заканчивается Гольфстрим, и море не замерзает. Это интересно. Тогда я дал им пищу для размышлений», — сказал Миланович, передает хорватская онлайн-газета Index.hr.

Дания назвала Россию более серьезной угрозой Гренландии, нежели США
Политика

С начала 2026 года администрация Дональда Трампа публично рассматривает возможность присоединения Гренландии — полуавтономной территории Дании, которая является союзником США по НАТО. В Вашингтоне не исключали силового сценария. Министр обороны Дании Троле Лунд Поульсен, комментируя совместные действия союзников, подчеркнул: «Никто не может предсказать, что произойдет завтра».

Несмотря на обострение ситуации, Дании и США удалось договориться о создании рабочей группы по арктическим вопросам во время переговоров в Вашингтоне между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и датскими представителями. Это решение было принято вопреки сохраняющимся «фундаментальным разногласиям» по поводу потенциального захвата Гренландии Соединенными Штатами.

Теги
Ксения Потрошилина
Шпицберген Хорватия США посол Гренландия
