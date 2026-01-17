Дания и Франция провели совместные тренировочные полеты над Гренландией

Фото: Nico Schmedemann / Shutterstock

Датские ВВС совместно с французскими союзниками провели учебную миссию в небе над Гренландией. Об этом сообщают датские вооруженные силы.

В ней участвовали два современных датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик Airbus A330MRTT. Основной целью учений стала отработка дозаправки в воздухе, дальних перелетов и действий в экстремальных условиях Арктики.

Начальная точка маршрута самолетов находилась на авиабазе Скридструп в Дании, конечная — восточном побережье Гренландии, в районе острова Кулусук. Французский заправщик совершил длительный перелет со своей базы на юге Франции и после завершения миссии вернулся обратно. Во время полета над Северной Атлантикой воздушная группа также прошла в районе Фарерских островов.

Это не первая подобная активность: в прошлом году Дания и Франция уже проводили совместные учения, но тогда использовались более старые датские истребители F-16, а полеты проходили вдоль западного побережья Гренландии. Все эти мероприятия являются частью общей стратегии усиления военного присутствия союзников по НАТО в Арктике и накопления опыта работы в суровых полярных условиях.

Расширение присутствия датских вооруженных сил в Гренландии и вокруг нее началось в 2025 году при участии Франции, Германии, Швеции и Норвегии. В 2026 году эта работа будет продолжена: планируются новые масштабные учения на земле, на море и в воздухе, включая дальнейшие полеты истребителей F-35 с дозаправкой.

Трамп неоднократно говорил о необходимости контроля США над Гренландией, допуская в том числе военное вторжение. Аналогичное предложение он выдвигал в 2019 году, но тогда Дания это отвергла. По мнению президента США, остров необходим Штатам для обороны.

14 января Трамп потребовал от Дании «немедленно убираться» из Гренландии. Он заявил, что защитить остров от военных целей России и Китая смогут только США, поскольку у Дании есть лишь «две собачьи упряжки».