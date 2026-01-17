 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Следком показал последствия взрыва в кафе в Ставрополье. Видео

СК опубликовал видеокадры с места взрыва в кафе в Ставропольском крае

Следком показал последствия взрыва в кафе в Ставрополье. Видео
Video

Следственный комитет России по Ставропольскому краю опубликовал кадры с места взрыва и пожара в придорожном кафе, расположенном на 232 км трассы «Кавказ».

По предварительным данным, причиной стал взрыв газового баллона. Площадь пожара составила 150 кв. м. В результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров двоих человек, получивших ранения, перевели в краевое медучреждение в столицы региона.

После инцидента глава региона поручил главам округов края в проконтролировать соблюдение требований пожарной безопасности в точках общепита и на других объектах с присутствием людей, где используется газобаллонное оборудование, для избежания повторения ЧП.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

