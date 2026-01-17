Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в кафе в Ставрополье
Следственное управление СК России по Ставрополью возбудило уголовное дело после взрыва в придорожном кафе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведомство.
Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Взрыв произошел 17 января в придорожном кафе на 232-м трассы «Кавказ». Пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Ранее взрыв бытового газа произошел в частном жилом доме в Уссурийске. Из-под завалов вытащили мужчину и двух женщин. Их передали медикам.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко