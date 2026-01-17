Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в кафе в Ставрополье

Фото: СК России по Ставропольскому краю Фото: СК России по Ставропольскому краю Фото: СК России по Ставропольскому краю

Следственное управление СК России по Ставрополью возбудило уголовное дело после взрыва в придорожном кафе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведомство.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв произошел 17 января в придорожном кафе на 232-м трассы «Кавказ». Пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних.

