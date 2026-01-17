В Харькове прогремели взрывы
В Харькове произошли взрывы, сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации (ОДА) Олег Синегубов в телеграм-канале. По его данным, один человек пострадал.
«Суспiльне Харкiв» сообщало о взрывах в городе пять раз в раз в период с 15:00 по и 15:27 мск.
Мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале написал об ударе по объекту критической инфраструктуры.
Ранее, 15 января, Терехов сообщил, что в Харькове разрушен крупный энергетический объект. В тот же день «Суспiльне Харкiв» сообщило о нескольких взрывах в Харькове и Изюме Харьковской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
