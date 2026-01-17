В Японии сообщили о переданном депутатом послании Путину от премьера

Мунэо Судзуки (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Японский депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки передал российскому президенту Владимиру Путину позицию японского премьер-министра Санаэ Такаити касательно японо-российских отношений и политики Москвы, передает toyokeizai.

Позиция Токио заключается в том, что Япония все еще придает большое значение отношениям с Россией и желает немедленного прекращения боевых действий на Украине.

Послание японский депутат передал в ходе своего двухдневного визита в Россию с 25 по 27 декабря прошлого года через зампреда Совета Федерации Константина Косачева, передает toyokeizai.

«Именно в тот момент, когда, как говорят, японо-российские отношения находятся в худшем состоянии, кто-то должен приехать и навести порядок», — сказал он на пресс-конференции, его слова передает sankei.

Судзуки также провел встречи с замминистра иностранных дел Андреем Руденко и Михаилом Галузиным. Как передает sankei, он также обсудил возобновление посещения родственниками японских могил на Курилах. Безвизовые поездки японцев на Курильские острова были прекращены в 2022 году.

Это третий визит Судзуки в Россию после начала военной операции на Украине — ранее он посещал страну в 2023 и 2024 годах.