Спорт⁠,
0

«Реал» впервые победил после увольнения Хаби Алонсо

Мадридский клуб обыграл аутсайдера чемпионата Испании «Леванте» со счетом 2:0. Килиан Мбаппе забил 50-й гол в Ла Лиге
Фото: Angel Martinez / Getty Images
Фото: Angel Martinez / Getty Images

Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Леванте» со счетом 2:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.

Голы забили Килиан Мбаппе (58-я минута, с пенальти) и Рауль Асенсио (65).

Хаби Алонсо 12 января был уволен с поста главного тренера «Реала». Команду возглавил Альваро Арбелоа. В первым матче с новым тренером 14 января мадридский клуб сенсационно проиграл «Альбасете» из Сегунды в 1/8 финала Кубка Испании.

Мбаппе забил 50-й гол в Ла Лиге — в 53-м матче. В XXI веке только Криштиану Роналду быстрее достигал этой отметки в чемпионате Испании (51 матч), сообщает Opta.

«Реал» набрал 48 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. Лидирует «Барселона» (49). «Леванте» расположился на 19-й строчке (14).

В следующем туре «Реал» 24 января в гостях сыграет с «Вильярреалом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
