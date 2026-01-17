«Реал» впервые победил после увольнения Хаби Алонсо
Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Леванте» со счетом 2:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
Голы забили Килиан Мбаппе (58-я минута, с пенальти) и Рауль Асенсио (65).
Хаби Алонсо 12 января был уволен с поста главного тренера «Реала». Команду возглавил Альваро Арбелоа. В первым матче с новым тренером 14 января мадридский клуб сенсационно проиграл «Альбасете» из Сегунды в 1/8 финала Кубка Испании.
Мбаппе забил 50-й гол в Ла Лиге — в 53-м матче. В XXI веке только Криштиану Роналду быстрее достигал этой отметки в чемпионате Испании (51 матч), сообщает Opta.
«Реал» набрал 48 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. Лидирует «Барселона» (49). «Леванте» расположился на 19-й строчке (14).
В следующем туре «Реал» 24 января в гостях сыграет с «Вильярреалом».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко