Подрядчик ФСО арестован за хищения

Скандал вокруг реконструкции «Ново-Огарево»

Суд арестовал главу компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева. Ему предъявлено обвинение в хищениях на строительстве в резиденции Путина в «Ново-Огарево». Накануне, 28 августа, Сергеев получил условный срок по «делу Минкультуры»

Дмитрий Сергеев (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Басманный суд Москвы отправил под арест до 29 октября гендиректора компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.

Сергееву вменяется организация хищения денег, выделенных на работы в резиденции главы государства в «Ново-Огарево», сообщала ранее «Фонтанка» и подтвердил источник РБК, знакомый с ходом следствия. Официально о связи преследования Сергеева с делом о резиденциях не сообщалось. Известно лишь, что обвинение ему предъявлено в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и трех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК).

Ходатайство следствия об аресте Сергеева рассматривалось в закрытом режиме по просьбе его адвоката Елены Васильевой. Она объяснила свое требование соображениями безопасности: в материалах дела содержатся конфиденциальные данные о Сергееве и его родственниках, в связи с чем он опасается угроз. Опасения связаны с позицией обвиняемого по его уголовному делу: он намерен сотрудничать со следствием, уточнила адвокат. При этом, по словам Васильевой, вину ее доверитель по состоянию на сегодняшний день не признал.

«Ранее судимы?» — поинтересовалась судья Николаева у Сергеева перед началом заседания. «Да. Вчера», — ответил обвиняемый. Сотрудники петербургского управления ФСБ задержали Сергеева накануне, 28 августа, прямо в здании Куйбышевского суда Санкт-Петербурга — сразу после того, как ему дали условное наказание по другому делу, о хищениях на реставрации объектов Минкультуры, сообщала накануне «Фонтанка». После заседания по аресту адвокат Васильева подтвердила эту информацию, уточнив, что задержание произошло без свидетелей: «Сам процесс этот я не наблюдала, занималась несколько другими вещами — процессуального характера». От дальнейших комментариев защитник отказалась, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия. «События развивались очень интенсивно, меньше чем за сутки. Нам нужно еще ознакомиться с документами и осмыслить их», — добавила защитник.

Дело о хищении 227,5 млн руб. на строительных работах в резиденции главы государства «Ново-Огарево» было возбуждено в марте этого года. Под стражей тогда оказались гендиректор подведомственного ФСО унитарного предприятия «Атэкс» Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, а также главы компаний — подрядчиков предприятия. «БалтСтрой» тогда в их числе не упоминался. Однако, как следует из базы «СПАРК-Интерфакса», в 2016 и 2017 годах структура заключила с «Атэксом» в качестве поставщика работ контракты в общей сложности на 1,2 млрд руб. Другим крупным заказчиком «БалтСтроя» была войсковая часть № 48405, учредителем которой, согласно СПАРК, является ФСО: компания в 2014 году поставила службе работы на 870 млн руб.

Деньги выводились по трем разным схемам, следовало из ходатайства следствия об аресте фигурантов дела в апреле; одна из них, например, была связана с закупкой и установкой вентиляционного оборудования по завышенной цене. К июлю трое из шести фигурантов дела признали вину и пошли на сделку со следствием.

В общей сложности ФСО заказала «Атэксу» работы в «Ново-Огарево» на 5,7 млрд руб., следовало из данных портала госзакупок, и впоследствии судилась с ним, поскольку работы так и не были завершены. Арбитражный суд взыскал с «Атэкса» в качестве неустойки почти 77,2 млн руб.

Роль Сергеева в махинациях, которые вменяют фигурантам дела «Атэкса», была очевидна следствию с самого начала, рассказал РБК на условиях анонимности собеседник, знакомый с материалами дела: «Он является совладельцем «БалтСтроя» и ряда других строительных компаний, которые являлись подрядчиками на объектах ФСО». В группу компаний «БалтСтрой» входила упомянутая в деле в качестве подрядчика компания «Стройфасад», которой руководил арестованный по делу Дмитрий Торчинский. Сергеев, Торчинский и еще один фигурант дела Станислав Кюнер были одноклассниками, уточнил собеседник РБК.

Предъявлять обвинение Сергееву до приговора по другому делу было «тактически невыгодно», уточнил источник: ​«Тогда дела нужно было бы объединять. Истек бы максимальный срок следствия, и всех нужно было бы выпустить. Поэтому СКР дождался его осуждения по первому делу». Сейчас срок содержания под стражей у Сергеева отсчитывается заново, уточнил собеседник РБК.

По «делу Минкультуры», по которому накануне, 28 августа, вынесли приговор Сергееву, проходит в том числе бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. По версии следствия, преступная группа под руководством чиновника за четыре года похитила более 164 млн руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве.​ В преступную группу входили бывший директор управления имуществом ведомства Борис Мазо, глава дирекции ведомства по строительству Борис Цагараев, а также главы компаний-застройщиков и их подрядчиков, в числе которых был и «БалтСтрой». Все члены группы частично или полностью признали вину; советник гендиректора ООО «Линнит консалтинг» и совладелец холдинга «Роспан» Никита Колесников получил в особом порядке пять лет условно и штраф 800 тыс. руб., Сергеев — такой же штраф и 4,5 года условно. Основное дело Генпрокуратура в конце августа направила в Дорогомиловский суд Москвы.

И дело Минкультуры, и дело о резиденциях так или иначе связаны с бизнесом влиятельного петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко, который контролировал существенную часть городского строительного бизнеса, рассказывали источники РБК. Так, и «БалтСтрой», и компания «Стройкомплект» (которая тоже упоминается в обоих делах) входят в принадлежащий бизнесмену холдинг «Форум», а руководители «Атэкса» были хорошими знакомыми предпринимателя. В прессе бизнесмена называли «губернатором 24 часа» по аналогии с авторитетным предпринимателем Владимиром Кумариным, которого называли «ночным губернатором».

Сам Михальченко сейчас находится под стражей по обвинению в контрабанде элитного алкоголя; Генпрокуратура уже утвердила обвинительное заключение по его делу. Арест Михальченко сказался на карьере нескольких высокопоставленных силовиков и может быть связан с борьбой за контроль петербургского порта Бронка, рассказывали собеседники РБК. «Новая газета» связывала его преследование с работой одного из самых влиятельных силовиков, бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности ФСБ Олега Феоктистова, который впоследствии курировал задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева и губернатора Кировской области Никиты Белых. Во вторник источники агентства «РИА Новости» сообщили о подготовке приказа об отставке Феоктистова в связи с его выходом на пенсию.