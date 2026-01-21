Bloomberg узнал о планах Британии поставить Дании военные корабли

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Великобритания активизировала переговоры о продаже военных кораблей Дании на фоне роста «активности России» в Северной Атлантике и Арктике, сообщает Bloomberg.

Министр обороны Британии Джон Хили и его датский коллега Троэльс Лунд Поульсен проведут 21 января переговоры в Копенгагене о возможном соглашении о поставках фрегатов Type 31, производимых Babcock International Group.

За контракт Великобритания конкурирует с Францией. Париж делает ставку на поставки фрегатов к 2030 году и уже направил в Копенгаген корабль Naval Group для демонстрации датским политикам и бизнесу. Лондон же считает своим преимуществом более высокую совместимость: Дания сможет теснее взаимодействовать с Норвегией, которая в 2025 году приобрела британские фрегаты Type 26, в том числе для совместного патрулирования Крайнего Севера.

Переговоры проходят на фоне обеспокоенности стран Северной Европы действиями России в Атлантике и Балтийском море, пишет агентство.

Дополнительную напряженность создали заявления президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией, входящей в состав Дании. При этом источники Bloomberg отмечают, что обсуждения в Копенгагене не касаются сценариев защиты Гренландии от США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее отмечал, что не считает эти угрозы реальными.

Минобороны Великобритании подтвердило, что на встрече Хили и Поульсена главной темой обсуждения станут вопросы безопасности в Крайнем Севере. Стороны также обсудят расширение оборонного сотрудничества, противодействие беспилотникам, поддержку Украины, совместные учения и ускорение поставок систем ПВО Киеву, говорится в публикации ведомства.