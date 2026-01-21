МЧС самолетом перебросит снегоуборочную технику на Камчатку
МЧС перебросит авиацией дополнительную снегоуборочную технику с Сахалина на Камчатку, сообщила пресс-служба ведомства.
«По поручению Правительства России и распоряжению главы МЧС Александра Куренкова авиация ведомства доставит снегоуборочную технику из Сахалина. На борту воздушного судна уже два погрузчика и навесное оборудование к ним», — говорится в сообщении МЧС.
Предварительно, ведомство доставит на Камчатку 7 единиц техники.
В январе на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет, например, в Петропавловске-Камчатском высота снего достигает 1,3 м. Глава края Владимир Солодов назвал ситуацию критической и запросил помощи у правительства России.
Накануне он сообщил, что по поручению вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на Камчатку доставят до десяти единиц техники.
По словам Сахалинского губернатора Валерий Лимаренко, на помощь в преодолении последствий циклона отправят высокопроходимые роторные снегоочистители, грейдеры и погрузчики. Также на Камчатку направят специалистов, которые будут управлять техникой.
