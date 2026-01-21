 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МЧС самолетом перебросит снегоуборочную технику на Камчатку

Фото: МЧС России / Telegram
Фото: МЧС России / Telegram

МЧС перебросит авиацией дополнительную снегоуборочную технику с Сахалина на Камчатку, сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению Правительства России и распоряжению главы МЧС Александра Куренкова авиация ведомства доставит снегоуборочную технику из Сахалина. На борту воздушного судна уже два погрузчика и навесное оборудование к ним», — говорится в сообщении МЧС.

Предварительно, ведомство доставит на Камчатку 7 единиц техники.

Глава Камчатки запросил помощи у правительства из-за аномальных осадков
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

В январе на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет, например, в Петропавловске-Камчатском высота снего достигает 1,3 м. Глава края Владимир Солодов назвал ситуацию критической и запросил помощи у правительства России.

МЧС самолетом перебросит снегоуборочную технику на Камчатку
Video

Накануне он сообщил, что по поручению вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на Камчатку доставят до десяти единиц техники.

По словам Сахалинского губернатора Валерий Лимаренко, на помощь в преодолении последствий циклона отправят высокопроходимые роторные снегоочистители, грейдеры и погрузчики. Также на Камчатку направят специалистов, которые будут управлять техникой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Александра Озерова
МЧС Камчатка Сахалин спецтехника снегопады
Материалы по теме
Глава Камчатки запросил помощи у правительства из-за аномальных осадков
Общество
Как Камчатка переживает аномальные снегопады. Фоторепортаж
Общество
Петропавловск-Камчатский снова завалило снегом. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Мать пловца Свечникова заявила о похожих тату на найденном в Босфоре теле Общество, 11:19
США выведут часть военных из НАТО на фоне эскалации вокруг Гренландии Политика, 11:18
В Соцфонде объяснили, как будут перечисляться проиндексированные пособия Общество, 11:18
Россияне набрали шесть очков в матче «Монреаль» — «Миннесота» в НХЛ Спорт, 11:17
Юрий Колокольников назвал работу в кино абсолютным поклонением Life, 11:16
Bloomberg узнал о планах Британии поставить Дании военные корабли Политика, 11:14
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:12
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп заявил о «потрясающем» оружии у США, про которое никто не знает Политика, 11:11
Биткоин обновил минимум с начала года. Что произошло на рынке криптовалют Крипто, 11:04
В Адыгее при атаке беспилотника пострадали 13 человек Политика, 11:04
Какие страны купили больше всего российской водки в 2025 годуПодписка на РБК, 11:01
Рейс Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске Общество, 11:00
Российские компании отказываются от KPI. Что с ними не так Образование, 10:57
Гладков заявил о напряженной ситуации в Белгородской области из-за атак Политика, 10:57