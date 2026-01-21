 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

США выведут часть военных из НАТО на фоне эскалации вокруг Гренландии

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Пентагон решил вывести 200 военных из НАТО на фоне роста напряженности из-за спора по Гренландии, сообщили источники WP и FT. Штаб альянса не видит серьезных опасений, поскольку масштаб сокращений там оценивают как небольшой
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

США выведут 200 военнослужащих из НАТО и его консультативных групп, поскольку Пентагон стремится сократить свое присутствие в Европе на фоне эскалации между Вашингтоном и ЕС из-за разногласий по поводу Гренландии. Об этом сообщают The Financial Times (FT) и The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам чиновника, сокращение планировалось в течение нескольких месяцев. Пентагон будет выводить персонал постепенно, не заменяя по окончании срока службы, сообщили собеседники FT.

По данным WP, США сворачивают свое участие почти в 30 структурах НАТО, включая специализированные центры передового опыта, которые занимаются подготовкой союзных войск по разным аспектам ведения войны. Участие США в этих центрах не прекращается полностью, уточнил собеседник издания.

По словам трех чиновников, под сокращение могут попасть консультативные группы по энергетической безопасности и военно-морским операциям НАТО. Два других официальных лица добавили, что США также сократят представительство в структурах альянса, занимающихся спецоперациями и разведкой. При этом часть этих функций будет перенесена в другие подразделения, что смягчит последствия решения, пишет WP.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В штабе НАТО не видят серьезных поводов для беспокойства из-за предстоящего сокращения, поскольку масштаб невелик, а у альянса было достаточно времени подготовиться, передает FT. Американский чиновник пояснил газете, что это взвешенная мера, которая отражает прогресс союзников в принятии на себя большей ответственности за свою оборону с начала президентства в США Дональда Трампа.

Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Он утверждает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» для обороны Соединенных Штатов.

17 января Трамп объявил о введении с 1 февраля десятипроцентных пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти меры, по его словам, будут действовать до достижения договоренностей о «полном и окончательном приобретении» Гренландии. С 1 июня ставка должна увеличиться до 25%.

В ответ европейские страны направили солдат в Гренландию для учений «Арктическая стойкость». Reuters сообщил, что власти Франции запросили о проведении учений НАТО в Гренландии. Кроме того, The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения ответных пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничить доступ американских компаний на рынок блока.

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Егор Алимов
Армия США США НАТО Пентагон Гренландия
