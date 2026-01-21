 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Адыгее при атаке беспилотника пострадали 13 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее выросло до 13 человек
Сюжет
Военная операция на Украине

При атаке беспилотника в Адыгее пострадали 13 человек, сообщил в телеграм-канале глава региона Марат Кумпилов.

«Всего пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. 7 пострадавших — в больнице пгт Энем, 2 человека — в больнице близлежащего Краснодара», — написал Кумпилов.

По его словам, два человека находятся в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Вечером 20 января и ночью 21 января Адыгея и Краснодарский край подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Помимо пострадавших жителей, в регионах повреждены дома и автомобили.

Теги
Елена Наумова
Адыгея беспилотники пострадавшие
