Военная операция на Украине⁠,
0

Брянский губернатор сообщил о повреждении объектов энергетики ракетами

Богомаз: объекты энергетики Брянской области атаковали ракетами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Объекты энергетики Брянской области повреждены в результате ракетной атаки, в регионе перебои с подачей света и тепла. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Украинскими террористами прошедшей ночью в результате целенаправленного применения реактивных систем залпового огня повреждены объекты энергетики», — написал глава региона.

Он добавил, что с перебоями с тепло- и электроснабжением столкнулись жители трех муниципалитетов. По словам Богомаза, аварийные службы приступили к устранению последствий атак, ситуация находится под контролем властей.

Двое погибли при ударе дрона по машине в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ночью в Брянской области трижды объявляли ракетную опасность. Первый раз он продлилась 12 минут, второй — восемь минут, третий — 13 минут. Кроме того, над регионом сбили два беспилотника.

16 января Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали Клинцовскую ТЭС и Найтоповичскую электроподстанцию. В результате без света и тепла остались часть жителей Брянской области, их число он не уточнил. До этого более 70 тыс. человек столкнулись с перебоями в энергоснабжении после удара ВСУ по объектам ТЭК региона 14 января.

Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Брянская область Александр Богомаз атака энергетика
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
