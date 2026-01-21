Брянский губернатор сообщил о повреждении объектов энергетики ракетами
Объекты энергетики Брянской области повреждены в результате ракетной атаки, в регионе перебои с подачей света и тепла. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Украинскими террористами прошедшей ночью в результате целенаправленного применения реактивных систем залпового огня повреждены объекты энергетики», — написал глава региона.
Он добавил, что с перебоями с тепло- и электроснабжением столкнулись жители трех муниципалитетов. По словам Богомаза, аварийные службы приступили к устранению последствий атак, ситуация находится под контролем властей.
Ночью в Брянской области трижды объявляли ракетную опасность. Первый раз он продлилась 12 минут, второй — восемь минут, третий — 13 минут. Кроме того, над регионом сбили два беспилотника.
16 января Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали Клинцовскую ТЭС и Найтоповичскую электроподстанцию. В результате без света и тепла остались часть жителей Брянской области, их число он не уточнил. До этого более 70 тыс. человек столкнулись с перебоями в энергоснабжении после удара ВСУ по объектам ТЭК региона 14 января.
