Рейс Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске. Он совершил ее по техническим причинам, уточнили в пресс-службе аэропорта.
Рейс следовал по маршруту Ташкент — Владивосток. На борту самолета находились 122 пассажира и члены экипажа. Информация о пострадавших не поступала.
«Посадка прошла штатно, в соответствии с установленными процедурами обеспечения безопасности. Аэропорт Красноярск продолжает работать в штатном режиме», — сообщила пресс-служба аэропорта.
В начале января самолет Airbus, выполнявший рейс из Египта, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. На борту находились 222 пассажира. Посадка прошла штатно, никто из людей не пострадал.
