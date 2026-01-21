 Перейти к основному контенту
Рейс Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске. Он совершил ее по техническим причинам, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Рейс следовал по маршруту Ташкент — Владивосток. На борту самолета находились 122 пассажира и члены экипажа. Информация о пострадавших не поступала.

«Посадка прошла штатно, в соответствии с установленными процедурами обеспечения безопасности. Аэропорт Красноярск продолжает работать в штатном режиме», — сообщила пресс-служба аэропорта.

Готовящийся к аварийной посадке самолет благополучно сел в Шереметьево
Политика

В начале января самолет Airbus, выполнявший рейс из Египта, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. На борту находились 222 пассажира. Посадка прошла штатно, никто из людей не пострадал.

